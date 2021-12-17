據數名熟知內情人士透露，西門子歌美颯(Siemens Gamesa)的風場開發業務預計在周五會啟動競標程序，該風力渦輪機製造商希望聚焦核心獲利業務，和提高公司獲利率。一名人士指出，交易金額可能落在3億歐元(約3.4億美元)。

許多國家努力開發再生能源基礎建設，希望能遏止氣候變遷；但是當前鋼鐵價格揚升，風力渦輪機製造難以維持獲利，另外還要對抗新冠疫情帶來的物流僵局；而部分國家政府的補貼措施退場，也對公司帶來壓力。

成立於2017年的西門子歌美颯目前試圖從風場開發業務的出售中獲利。競標者將競逐總產能3吉瓦(Gigawatts)的一系列風電計畫，計畫遍布在西班牙、法國、義大利、希臘，以及一組50人的工作團隊。

消息人士稱，該公司已聘請美國銀行提供相關建議，競購方也在排隊等候在周五提交不具約束力的報價。西門子歌美颯拒絕對該新聞提出評論。

據了解，交易價值將在2.5億至3億歐元間，也有人估高達5億歐元。

有投標興趣的公司包括再生能源公司Cobtero、西班牙能源公司Repsol和Naturgy，麥格理(Macquarie)的基礎建設和房地產分公司，葡萄牙的EDP、奧地利的Verbund、西班牙的Iberdrola。

母公司西門子在今年夏天曾表示，對該風電子公司的財務感到沮喪，並且考慮收購該集團尚未控制的33%股份。