受大型科技股重挫拖累，隔夜美股收黑，那斯達克指數更重挫2.5%。周五香港股市開低走低，目前恆生指數跌0.75%，報23299.45點。國企股跌1.13%，報8255.16點。

科技股表現疲弱，恆生科技股指數目前大跌2%，成分股跌多漲少，攜程集團重挫9%，跌幅最大。萬國數據漲3%，表現最佳。

騰訊跌2.3%，快手跌近4%，華虹半導體跌3.73%，美團跌3.36%，京東健康跌6.6%，京東集團跌3.65%，嗶哩嗶哩跌5.2%，阿里巴巴跌3.1%。

美國商務部新增的制裁名單只涉及軍事科技，未納入生技企業，受此激勵，前一日飆漲的藥明生物目前上漲2.3%。其他生技股亦表現強勁，再鼎醫藥目前飆漲13%，康希諾漲9.3%。

信義集團股集體下跌，信義光能目前跌逾8%，稍早前一度跌近13%，信義玻璃跌4.6%。此前這兩家公司宣布將合資成立新公司「信義晶硅」，以進軍多晶矽製造領域，預計將在雲南建造工廠，初步估計可年產6萬噸，目標是將年產量提高到20萬噸。

隔夜特斯拉股價大跌5%，受此拖累，比亞迪下跌3.6%。

外媒報導美國拜登政府尚未決定是否加大對中芯國際的制裁力道。中芯國際目前小漲0.2%。

隔夜國際金價一度漲破1800美元，帶動招金、山東黃金、紫金等金礦股逆勢走高。