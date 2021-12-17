有防疫人員早上帶著檢驗器材前往桃園確診防疫旅館，並對環境採檢。（賴佑維攝）

桃園市1間防疫旅館有8人確診，15、16日撤離房客到集中檢疫所。桃園市環保局17日緊急前往鄰近道路清消，早上也有防疫人員前往環境採檢，希望釐清感染源在哪裡。居民則是很擔心，希望清消能盡早，也密集一點。

房客16日陸續撤離後，防疫旅館17日仍有少數人員在內，環保局一早出動消毒車前往消毒，希望民眾可以放心。另防疫人員也帶著檢驗器材前往，並至房間及確診者可能接觸物品、地點採檢，希望釐清感染源。