桃園防疫旅館8確診 環保局清消 11:492021/12/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市環保局人員一早前往該防疫旅館清潔消毒。（桃園市環保局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有防疫人員早上帶著檢驗器材前往桃園確診防疫旅館，並對環境採檢。（賴佑維攝） 桃園市1間防疫旅館有8人確診，15、16日撤離房客到集中檢疫所。桃園市環保局17日緊急前往鄰近道路清消，早上也有防疫人員前往環境採檢，希望釐清感染源在哪裡。居民則是很擔心，希望清消能盡早，也密集一點。 房客16日陸續撤離後，防疫旅館17日仍有少數人員在內，環保局一早出動消毒車前往消毒，希望民眾可以放心。另防疫人員也帶著檢驗器材前往，並至房間及確診者可能接觸物品、地點採檢，希望釐清感染源。 桃園防疫旅館爆群聚 鄭文燦：4名失聯房客找到了 圍堵防疫旅館群聚感染 指揮中心強化春節檢疫 #清消 #前往 #環保局 #防疫旅館 #16日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron壓境 紐約市確診率3天內翻倍 09:512021/12/17 國際 桃園防疫旅館擴大至6人群聚 醫曝最有可能傳播方式 11:592021/12/17 生活 桃園防疫旅館群聚擴大 陳時中證實6人「同一病毒株」 11:412021/12/17 生活 北市防疫旅館2人確診 蔡炳坤研判沒接觸卻感染原因 10:232021/12/17 生活 機器人與自動化展開幕 賴清德出席 04:102021/12/17 投資理財 房客氣炸 早知有人染疫怎讓入住 04:102021/12/17 焦點要聞 浙江疫情升溫 車用電池缺貨飆漲 04:102021/12/17 焦點新聞 1218公投》投票前爆疫情 趙少康質疑指揮中心「不肯講」：如果不是媒體報導 10:492021/12/17 政治 賈永婕沒膽攻蛋 爆料老公想開唱 04:102021/12/17 娛樂新聞 浙江工廠停產 鈷價飆漲 04:102021/12/17 全球財經 1218公投》公投倒數 侯友宜視察選委會「特別關心這件事」 10:532021/12/17 政治 生活熱門新聞 媽祖託夢要林靜儀參選？林佳龍回5字鄉民全炸鍋：這人沒救了 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 誰會注意到蒜鼻？陽光正妹身材超吸睛 網一面倒讚是極品 - 生活 桃園防疫旅館擴大至6人群聚 醫曝最有可能傳播方式 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。