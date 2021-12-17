修洪荒正道，遇八荒萬族。由魔方網代理的洪荒奇遇冒險手遊《太古異聞錄》事前預約火熱進行中，目前已吸引超過40萬玩家踴躍參與，官方今（17）日再釋出三大特色玩法及遊戲主題曲「霞光鏡」，同時還邀請多位COSER化身敦煌壁畫中的傳奇神話，帶領玩家進入太古世界。

根據手遊小說劇情改編主題曲「霞光鏡」

由姜道寫詞，黑男作曲，蘋果艾波演唱的《太古異聞錄》官方主題曲「霞光鏡」，姜道老師所寫部分歌詞大意：

然而如今，我昔日所居之富麗宮殿，少了與你攜手同行的畫面

也像是我一人獨居的寂寞陋屋

而如此空虛孤獨的心情，只能隨著我輕吹笛子的樂聲，畫下一幅又一幅憂愁的畫

啊！我所愛之人...你像一面如彩霞縮影之銅鏡，倒映著我每一份思念之心

啊！我所愛之人...你所彈奏的每一個音符，都像是在輕撫我那無法成真的愛情

啊！我所愛之人...你所吹撫的每一句笛樂，都在訴說著我們倆所一同渴望的愛戀

你的一切，彷彿在催促著我看清我倆終將無法在一起的事實

我只能感嘆...這一生恰如戲夢...

遊戲主題曲「霞光鏡」

捏臉系統 創造個性化人物

化玲瓏百竅，易形態萬千。遊戲內的捏臉系統設計可以全方位調整五官，不再只是千篇一律的臉型模組，不管是臉型、髮型、體型、瞳孔、妝容等通通可以客製化，還能調整每個部位的細節。在保留原本人物特色時，也大幅增加真實感和可玩性，讓少司命創造出屬於自己的風格，一舉成為太古捏臉手藝人。

捏臉系統 打造個性化人物

外觀系統 打造獨一無二的時尚品味

巧裁幡勝試新羅，被服羅裳衣。官方今天帶來嬌俏可愛小蘿莉「雪芽」的外觀造型介紹，為突顯活潑、可愛特性，在外觀設計上，加入幽靈萌寵「升官發財」、敦煌異域風時裝「敦煌照影」、青澀韻味風時裝「粉黛花語」、軟萌貓耳裝「幻化之寵」等多樣服飾配件，玩家可隨心搭配，打造獨一無二的時尚品味。

而遊戲內的「時裝」不僅只有好看用途，同時還能強化能力，每件套裝都有不同的屬性加成，少司命可根據戰鬥需求，自由選擇服飾。行走在洪荒中，讓你美麗、實力兩不誤。

外觀系統 打造獨一無二的時尚品味

戰鬥玩法推陳出新

洪荒混亂，戰鬥一觸即發。遊戲在玩法設置上也是推陳出新，顛覆傳統戰、法、牧鐵三角體系，神通系統讓少司命都能自由定義打法與策略，甚至連普攻都有各自不同的效果與特效。在遊戲中，少司命如遇強敵可呼朋引伴，開啟8人副本，所有BOSS機制皆不相同，戰鬥並非單憑數值無腦輸出，可通過花式操作配合使出無限連擊，造成巨大傷害。在這裡，需要制訂分攤、控仇、開怪等團隊策略戰術，才能獲得勝利。

遊戲戰鬥畫面

COSER化身敦煌神話「九色鹿」、「提婆飛天」

官方特別邀請多位COSER「小璿」、「魔理花」、「夢夢」、「咖啡」等，化身敦煌壁畫中的傳奇角色「九色鹿」、「提婆飛天」。

根據《鹿王本生圖》記載，「昔者鹿王，厥體高大，其毛幻九色，其角白如雪，是為九色鹿」。為了更貼合「九色鹿」的神話印象，COSER服裝以白色為主色調，同時還加入銀色的亮光作為點綴，頭上配戴雪色鹿角，讓人一眼看去既高潔美麗、尊貴又神聖。

為與遊戲內的敦煌服裝相照應，「提婆飛天」採用敦煌異域風和中原盛唐色彩相互結合產生之元素製作，同時運用彩色布料漫天飛舞，營造出即將飛天的飄飄欲仙感。官方表示，這次和COSER們的合作，特別著重在服裝特色和COSER人物形象上，力求完美呈現敦煌神話。

COSER化身敦煌神話「九色鹿」、「提婆飛天」

事前登錄火熱進行中

《太古異聞錄》事前登錄火熱進行中，現在預約即可獲得「限定吉祥物坐騎－黑熊」和海量靜玉、「修羅武神時裝」等眾多獎勵，還有機會抽中iPhone 13、MyCard點數卡及遊戲週邊抱枕。洪荒動盪，誅神之戰迫在眉睫！少司命們趕緊攜手好友預約，共同闖蕩洪荒，修真證道。

雙平台預約加碼送「絕版聊天氣泡」

《太古異聞錄》官方粉絲團抽獎活動

更多好康活動和遊戲資訊，請持續關注官方粉絲團。