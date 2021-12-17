國民黨也公布抓到親綠圖文作家以去年反萊豬遊行的照片製作假圖，誤導民眾。（國民黨提供）

國民黨也公布抓到親綠圖文作家以去年反萊豬遊行的照片製作假圖，誤導民眾。（國民黨提供）

四大公投明天投票，國民黨今天公布綠營網軍、側翼對公投進行混淆、恐嚇、假訊息等十大賤招，並公布抓到親綠圖文作家以去年反萊豬遊行的照片製作假圖，誤導民眾，提醒民眾應把握自己的民主權利，小心各種假訊息，明天站出來投下同意票，給政府一個教訓。

國民黨上午舉行「小心公投十大賤招，綠營P圖造謠抓到了」記者會，列舉公投十大賤招包括混淆招、訴訟招、恐嚇招、假訊息招、謊言招、教唆招、艷舞招、國家機器招、假圖招、便當招等。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，公投最後關頭，民進黨的奧步紛紛出籠，無所不用其極，像是民進黨造勢看板，連政府花錢的雜誌廣告都移花接木，將「反萊豬」混淆成「反美豬」，將「遷離三接」改為「停建三接」，抹黑公投議題。民進黨到底是邏輯差、中文差、還是人品差？

國民黨文傳會前副主委鄭照新則指出，民進黨不騙、不說謊就不知道怎麼宣傳公投，也凸顯其對公投內容沒有信心，只能用謊話、奧步的方式來欺騙人民，民進黨已經不是政黨，而是詐騙集團。

鄭照新表示，這場公投不是政黨對決，而是事實真相與謊言的對決，大家不出來投票等於放任謊言、謠言可以繼續取得勝利，也是鼓勵所有政黨只有說謊才能取得勝利。

國民黨文傳會副主委林家興舉例，國民黨日前才公布公投十大賤招，當晚就抓到親綠圖文作家P圖造謠，聲稱國民黨在1212凱道公投大遊行，是「比出這種叉叉手勢，喊出四個不同意，不懂到底在鬧什麼...」，這完全是移花接木的P圖，誤導民眾，完全錯誤。

林家興說，這位親綠圖文作家曾酸前高雄市長韓國瑜、酸鴻海創辦人郭台銘、挺3Q，台灣是民主社會，有各種不同立場，但不應該因黨派之別就跨越基本道德底線，赤裸裸的造謠抹黑在台灣無法被接受的，呼籲民眾明天用四個同意票給騙人政府一個教訓。