公投倒數24小時，民進黨新竹市議會黨團18日早上冒著低溫，展開18公里「4個不同意」徒步懇託，一行人上午8時從苗栗竹南出發，一路步行北上至頭前溪，預計傍晚返抵新竹車站宣講，呼籲返鄉民眾周六踴躍投票，為台灣的能源轉型、國際經貿，勇敢投下4個不同意。

新竹市議員陳建名、劉康彥、曾資程及立委柯建銘特助林盈徹等人，上午8時身背宣傳手板準時出發。陳建名表示，連日來不管在路口、市場、廟口、車站、夜市、客廳、美髮院，甚至公司行號，都能看見黨籍議員努力溝通的身影，將持續以步行的方式走入基層。

陳建名說，公投是社會議題的理性討論，不是激情的選舉，唯有深入與民眾面對面才能詳細說明，並爭取支持，預計沿著縱貫路走過全新竹，盼能讓民眾感受溝通的誠意，衝刺催票。

劉康彥認為公投是對國家的能源轉型、經貿路線與民主深化有關鍵性的影響，不是政黨對決。當核廢料的去處無解，就沒有重啟核四的條件，當北部供電要穩定，且減少中南部燃煤發電比例，三接就不能遷移。

林盈徹直指萊牛是在前總統馬英九任內開放，多年來未曾出現食安問題，同理萊豬也應開放，交由市場機制自由選擇，何況台灣的豬肉品質保證，打開美國市場才是真正幫助豬農。

步行沿途有不少民眾主動聲援，有民眾貼心送上點心、熱飲及痠痛藥膏，並且豎起大拇指，對深入基層溝通的誠意表示欣慰及支持。