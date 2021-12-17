民進黨英系色彩的中華亞太菁英交流協會今公布「決戰1218 公投衝擊」民意調查結果。調查發現，54.7％超過半數國人認為，開放符合國際標準的美豬，對台灣發展經貿有幫助。

此外，有近六成為58.5％國人認為，國民黨現在反對開放萊豬是雙重標準，僅有23.7％認為不是。

民調顯示，反萊豬公投通過對台灣經貿發展衝擊的認知，有42.8％承認對台灣發展經貿將有負面影響，只有32.5％認為是正面影響。

此外，35.9％擔憂禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，將對台灣股市帶來負面影響，只有27.8％認為是正面的。

在對台灣至為重要的台美關係上，則是有46.0％的民眾，認為禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，勢必對台美關係帶來負面衝擊，只有29.8％認為是正面影響。

中華亞太菁英交流協會指出，整體民調數據來看，對於近期反萊豬公投可能通過對於台灣未來經濟發展帶來的影響，不僅近期紛紛出來表態的產業界、財經界提出示警，越來越多的國人也開始擔憂反萊豬公投如果通過，對台灣未來的國際貿易、股市漲跌、台美關係將會帶來的負面衝擊；其中，特別是20～40歲的年輕族群，在各項議題擔憂上的表態更為明顯。

協會表示，公投前夕，本次民調的發佈，也突顯出了多數國人正更為清楚的理解到反萊豬公投是一項攸關台灣經貿發展前途的重要公投議題。

本次民調訪問係於110年12月14日至15日進行訪問。此次成功訪問1006位18歲以上有投票權的民眾。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1％。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並市話、手機併用的雙底冊抽樣方式。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。