關於媒體今（17日）頭版的半版廣告，廣告內容提到新北市長侯友宜曾說，「如果沒有辦法去處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，最後還署名侯，並提到公投17案要投下「不同意」，被問到會覺得這樣好像是變成幫綠營嗎？侯友宜今上午出席國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇，受訪時再度回應，「移花接木、混淆視聽，公投真的需要玩成這樣子嗎？這事不可取。」

新北市政府副發言人呂家愷也在臉書發文認為「人在江湖飄，哪有不挨刀」，但身為一個幕僚，早上看到有心人士以移花接木、張冠李戴的方式，試圖混淆民眾視聽，這種行為讓他十分看不起！

呂家愷表示，我們生活在一個享有自由民主的社會，每個人都有獨立思考、理性思辨、科學討論的能力，尊重每個人能自我做選擇才是正道，更是侯市長一直以來要告訴大家的態度。「我認識的侯市長，公正無私、不忘初心、全力以赴。」呼籲1218，大家記得出門投票，投下對自己負責的決定。