趙少康公投宣講車隊遊行台南 籲侯友宜宣導新北市民投票

台南市議員謝龍介公投遊行宣講車隊17日請來中廣董事長趙少康助陣，趙少康提到新北市是最大票倉，市民表態率卻最低，新北市長侯友宜應該宣導新北市民踴躍出來投票，提高投票率。

趙少康自述自國小到高中都在台南唸書，對台南鄉親有感情，他提到這次公投關鍵在投票率，呼籲鄉親踴躍投票，投票率高才容易過關。全台以新北市人口最多，侯友宜雖對部分公投議題不表態，卻應出面宣導新北市民出來投票。

謝龍介表示，民進黨企圖用防疫良好來操弄公投結果，衛福部長陳時中上周接受陳水扁訪問時，剛說台灣快要降級解封，結果竟爆發桃園防疫旅館8人確診。趙少康認為是民進黨想隱瞞事件拖過公投日，塑造防疫神化假象，結果還是破功。

趙少康強調，國民黨主張是反萊豬進口，不是反美豬進口，也不是反美國，蔡英文總統的臉書卻將反萊豬寫成反美豬、汙指國民黨不蓋三接都是誤導民眾，台灣進口萊豬只占美豬的兩成，執政黨從學校、軍警與運動選手都禁吃美豬，證明民進黨政府才是反美豬元凶。

趙少康指出，珍愛藻礁議題，國民黨是要將三接遷移，不是不蓋，呼籲蔡英文應修改臉書，重新發文。

謝龍介認為，民進黨進口萊豬還不願標示有萊劑的豬肉，做法令人懷疑「難道進口商是你親戚嗎？」、「蔡英文政府用騙術騙選票，18日公投見真章」。

兩人隨後搭上遊行車隊，繞行市區，沿街宣講公投4個都同意，有民眾熱情揮手回應，車隊歷經1小時遊行，最後返回服務處。