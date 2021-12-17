30歲「鐵肺歌后」鄧紫棋和造型師富二代男友Mark交往5年，去年還傳出兩人好事近，到泰國疑似秘密舉行婚禮，但鄧紫棋隨即透過經紀人回應：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，G.E.M.（鄧紫棋）托我轉告她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」否認已為人妻。今(17日)港媒報導，鄧紫棋和Mark已經分手數月，且鄧紫棋似乎對Mark多有怨言，還寫歌批評對方是雙面人。

其實鄧紫棋與Mark公開交往後，是非風波就不斷，2019年她成立新的歌迷會，有粉絲指出不僅會費變貴，連錢最後竟然必須匯進鄧紫棋造型師男友的個人帳戶，批評公私不分，更擔心偶像最後人財兩失，對此，鄧紫棋經紀人當時回應：「大家不需杞人憂天，擔心太多」。

鄧紫棋去年還傳出跟Mark秘婚，但被她否認。（圖／翻攝自 IG）

去年港媒爆料，指Mark於2015年捲入一起打人傷害案，2017年罪名成立，Mark遭判入獄3月3星期，知情人稱鄧紫棋為維護男友自尊，在Mark入獄期間不僅封口此事，還照常幫對方在社群網站PO文，營造沒事的樣子，而鄧紫棋好友李蘊回應不知情，稱因疫情已經許久沒跟鄧紫棋見面，並緩頰說印象中的Mark人很斯文，只要好友開心幸福就好。

據《東網》報導，知情人透露鄧紫棋與Mark已經低調分手數月，上次兩人同框是今年8月鄧紫棋過生日開派對時，眾人合影中可見Mark現身，近日Mark過生日，鄧紫棋在IG貼出風景照，其中文字暗示「記住別人對你的好，忘掉自己對人的好」，疑似抒發分手後的感想，而鄧紫棋過去不管是熱戀或分手都會將心聲藏在新歌裡，最近她推出新曲〈兩個你〉分為粵語和中文版，後者歌詞寫道：「被你蒙住了眼睛，我該如何去分析」、「恨我自己，明明都看清」，似乎批評男方是雙面人，求證Mark是否和鄧紫棋分手？他不承認也不否認說︰「No comment」，而鄧紫棋至今未正式回應。