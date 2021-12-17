新竹市議會時代力量黨團17日上午召開記者會，重申黨團對乾淨水的堅持，並表示曾在議會提起臨時動議，要求市府直接制定廢汙水管理自治條例，獲得連署並通過大會，卻遭無視。時力黨籍議員懇請民眾走進投開票所同意喝乾淨水公投，並呼籲市府應重視市民的飲用水安全，盡速修訂廢汙水管理自治條例。

過去這1個多月的時間，時力立委邱顯智和議會黨團林彥甫、蔡惠婷、廖子齊議員在新竹市各大市場、路口、關懷站進行百場的乾淨水宣傳。在1218公投的前夕，時代力量再度呼籲民眾走進投開票所同意喝乾淨水公投。

時代力量黨團曾在議會提臨時動議，要求市府直接制定廢汙水管理自治條例，獲得跨黨派共16名議員連署並通過大會，但是市府完全無視議會決議，所以乾淨水行動聯盟不得已才發起公投。林彥甫表示，公投的公報上，市府強調新竹市下水道管理自治條例已能對事業單位進行管制作為，無須制定其他規範，但事實並非如此，頭前溪取水口上游被汙染的情況至今都不斷在發生。

林彥甫認為，或許新竹縣的汙染問題，新竹市因為事權關係無法直接處理，但此次公投要是順利通過並衝高票數，是最好的理由拿廣大民意要求縣府盡速解決頭前溪上游汙染的問題，改善大新竹地區的飲用水質。

台灣乾淨水行動聯盟共同發起人鄭于育説，這張公投票雖然被稱為「喝好水」公投，但其實這場公投案要決定的，是頭前溪作為新竹地區主要的自來水與灌溉用水水源，應該如何被管理。乾淨水聯盟希望透過地方公投，邀請所有在地公民一起重新思考水源應該如何被管理、風險應該如何被管控。