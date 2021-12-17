遭廣告引用署名反核四 侯友宜怒批「移花接木」：公投需要玩成這樣？

關於媒體今（17）日頭版的半版廣告提及新北市長侯友宜日前發言指出「如果沒有辦法處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，並呼籲民眾在第17案的核四重啟公投案投下不同意票，針對外界質疑「移花接木」，綠色和平專案經理古偉牧指出，廣告版面設計以引號標示，並加註侯友宜發言日期，並無誤導問題。

古偉牧說，因為綠色和平不能投票，更重要是明天台灣民眾的聲音更重要，希望用一個台灣民眾的聲音，跟更多台灣民眾去溝通，這也是對公投最有用的聲音；針對外界質疑以為是侯市長在選前一天正式表態，遭質疑移花接木？他說，廣告設計時，有括號在上面，應該是蠻清楚，反過來擔心誤導的事件，較擔心擁核團體團體誤導民眾的言論。

古偉牧指出，核廢料的問題，是在全世界其實還沒有方法去解決，認同侯友宜所說的，沒有核安、沒有核廢料處理的方法，就沒有資格去談核四。