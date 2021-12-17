為強化製程安全管理量能，勞動部職業安全衛生署再度與台塑企業合作，17日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2021年國際製程安全論壇」，望促進石化業者經驗交流分享，進而提升製程安全管理作法。

台塑於2011年為國內第一家自美國引進製程安全管理（PSM）制度，積極推動迄今屆滿10年。為與國際接軌，自2016年起每年更主動派員至美國觀摩學習，參加由製程安全中心（CCPS）主辦的製程安全管理（PSM）國際研討年會，掌握國際製程安全管理趨勢及業界優良作法以外，2018年職安署與台塑已共同辦理第一屆國際製程安全論壇，廣邀國內外製程安全管理專家共襄盛舉，共計162人參與。

此次論壇由台塑林善志總經理及勞動部職安署鄒子廉署長擔任開幕致詞嘉賓。

林善志致詞時說明：「希望透過此次辦理國際製程安全論壇，促進國內石化同業瞭解PSM制度，以加強製程安全管理觀念、技術及實務經驗，共同提升國內PSM水準；同時台塑企業將藉由安衛環、保養、工程管理及產銷管理等各機能組全力投入輔導生產廠加以提升製程安全」。

論壇上午議程邀集3位國際專家透過視訊方式進行演講。首先由美國德州農工大學暨製程安全中心汪慶升教授擔任引言人，分享近年蔚為國際潮流的AI議題「機器學習與AI在化工製程安全方面的應用」，再由台塑美國公司分享「PSM推動經驗暨近期國際事故之探討」，最後則由美商達信保險經紀公司陳越峰資深副總裁分享「開發GERALD風險分級及評等系統簡介」，說明保險公司對於國際企業對製程安全管理分級評等方法。

下午議程同樣邀請3位專家進行現場專題演講，包含國內石化專家蔡明曉教授分享「石化產業製程安全管理推動與展望」議題；高雄科技大學廖宏章教授分享「製程操作程序疏失之危害分析」使用方式及重點，最後則由台塑企業代表郭俊蔚組長壓軸登場，分享「管線設備腐蝕智慧監控系統」，因管線設備腐蝕一直是石化工廠須面臨的重要課題，郭組長將說明台塑企業如何利用智能系統協助監控管線及設備的腐蝕情形，以達即時預警、儘早修護之目的。

而囿於新冠疫情影響，台塑十分重視本次活動的防疫規格，現場除開放兩個會議廳進行人員分流外，更積極落實環境清潔消毒，管制與會者確實填寫實名制。活動現場共邀請165位政府機關、專家學者及石化產業人員共襄盛舉，全程更透過串流平台線上直播，供因故無法前來的石化產業先進一同參與。