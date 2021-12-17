樂天國際銀行17日宣布，繼上波高利優存方案被瘋搶，今日再推出新一波限時存款專案，年利率2.22％新台幣7天期高利優存專案，活動期間為即日起至2021年12月30日止，一波接一波優惠活動，讓客戶喜迎2022！

樂天國際銀行表示，前一波「年利率3.88％新台幣7天期高利優存專案」，受到客戶熱烈迴響，參加客戶中有近四成的客戶平均年收入超過百萬，且整體參加客戶年齡層中以30歲至50歲比例最多，此年齡層屬於上班族客層，對銀行存款利率熟悉度高，且因為網銀提供24小時開立定存服務，下班也能理財，讓這些客戶更願意積極參加，因此當樂天國際銀行一推出存款優惠專案後，即吸引民眾之目光。

樂天國際銀行表示，前一波快閃高利活動結束後，許多客戶表達希望再有其他存款優惠。因此樂天國際銀行接著推出新一波「年利率2.22％新台幣7天期高利優存」專案，不限新舊客戶都能參加一次，本次活動金額僅需新台幣20萬元就能參加，每人限做一筆，客戶無須另外約定樂天國際銀行帳號，使用他行網銀即可轉帳至樂天國際銀行參加本活動，活動只到2021年12月30日為止。

樂天國際銀行表示，現在開戶輸入專屬推薦代碼「WIN」，並於指定期間啟用金融卡，還可獲得新台幣200元現金回饋且使用樂天網銀APP掃碼支付PChome線上購物，可享網購回饋50％，不限商品，沒有名額限制，每人上限新台幣1000元。時值年終消費旺季，樂天國際銀行除了提供最低年利率1.68％起，開辦費均一價只要新台幣1000元之優惠信用貸款外，活動期間內成功撥貸且繳款正常，還可參加「任天堂SWITCH主機」抽獎活動。