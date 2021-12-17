日本正妹西原愛夏有「最美牙醫」之稱，除了牙醫正業之外，也會利用閒暇時間拍攝寫真，不時在社群平台放送辣照，在IG擁有將近20萬粉絲，人氣居高不下的她還打鐵趁熱推出了寫真集，日前她再度曬出性感美照，以泳衣作為主題，性感模樣讓粉絲大噴鼻血。

西原愛夏日前在IG曬出一系列身穿白色「死庫水」的辣照，泳衣緊緊包覆住她的完美身材曲線，露出性感三角地帶和一雙修長美腿，轉過身大挖洞的心機設計，更讓西原愛夏的光滑美背一覽無遺，渾圓美尻也十分吸睛，其中一張照片，西原愛夏拿著蓮蓬頭，水柱沖向她的傲人上圍，頓時讓粉絲嗨翻天。

西原愛夏也在文中宣傳，她將參與劇場演出，同時曬出新作品電子寫真集、DVD等，希望粉絲能多捧場，誠意十足的宣傳讓網友都暴動直呼：「太漂亮了」、「愛夏醬洗澡讓人臉紅心跳」、「又可愛又性感」、「實在太棒了」、「超級可愛」、「真想結婚讓妳成為我的妻子」、「愛夏醬的笑容美麗又可愛」。

今年26歲的西原愛外貌出眾，念中學時就被星探挖掘成為寫真模特兒，會成為牙醫主要是因為父親是一名專業牙科醫師，從小耳濡目染之下，2017年就考取齒科衛生士執照，隨著爸爸踏入醫療業，還自稱從小到大都沒有蛀牙過。