台中市17日上午5時25分發生在西屯區的感情糾紛傷害案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

難忍妒火！男遭賓士男持刀砍傷 中市警4小時內逮4犯嫌

醋海翻波引殺機！台中市17日上午5時25分發生在西屯區的感情糾紛傷害案，經台中市警察局第六分局全力查緝，迅速於4小時內查獲林姓等4名犯嫌，警方調查，疑被害人與前女友糾紛引起，全案依妨害秩序、殺人未遂移送台中地檢署偵辦。

台中市今天上午5時多，一名29歲施姓男子與28歲蔡姓男子在西屯區福上巷騎樓聊天，突然一輛白色賓士車開到他們前方，兩名歹徒從車上下來，持菜刀朝施男多次攻擊，施男的頭部撕裂傷、腹部還被砍出一道長達15公分刀傷，施男出手阻擋，左手臂被菜刀砍傷，地上大批血跡斑斑。

警方追查被砍傷的施男，曾與一名顏姓女子短暫交往約一個多月分手，但顏女懷疑是施男有新女友，疑不滿施男劈腿，今天清晨見施男在租屋處的騎樓與一名女子談笑風生，瞬間理智線斷裂，她向兩名男姓友人抱怨後，駕駛租賃的賓士車，由林姓等兩名男子持菜刀砍傷施男，傷痕累累的施男送醫急救後，意識清楚，無生命危險，警方也立即掌握租賃車輛及承租人身分，全力追緝歹徒到案。

台中市偵查隊副隊長施明志表示，經第六分局全力查緝，迅速於4小時內查獲林姓等4名犯嫌，經查本案係因被害人與前女友糾紛引起，全案依妨害秩序、殺人未遂移送法辦。