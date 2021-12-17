在臺灣，週末假日逛市集蔚為風潮，早已成為生活中重要的休閒活動之一。從傳統市集、跳蚤市場到到充滿創意的的主題市集，總有一個可以滿足你的胃口，隨著耶誕節的腳步將近，全臺各地的商圈也推出各式各樣的特色市集，市集控們趕緊叫上親朋好友，準備朝聖！

天母商圈。(圖／經濟部中小企業處提供)

天母商圈 摸魚遊戲聖誕市集

地點：大葉高島屋1樓戶外廣場（台北市士林區忠誠路二段55號）

日期：12/18、19（六日）

時間：下午1點~下午8點

臉書連結：https://www.facebook.com/lovetianmu

搭上魷魚遊戲的風潮，天母商圈於12月18、19日週末推出「摸魚遊戲耶誕市集」，活動當天除了市集及闖關活動之外，天母版的「摸魚市集」也將在下午4點50分登場，活動包含一二三木頭人、快快選椪糖、楚河漢界等遊戲，邀請大人小孩同場競技，趕快叫上妳的閨密、同事一起報名參加！

東海藝術街商圈。(圖／經濟部中小企業處提供)

東海藝術街商圈 歡樂聖誕音樂市集

地點：東海藝術街商圈科比意廣場

日期：12/19（日）

時間：下午1點~下午6點

臉書連結：https://www.facebook.com/ArtStreetTaiwan

在充滿耶誕氣息的12月，東海藝術街商圈聖誕歡樂市集悄悄的來了！活動當天安排了摸彩活動、耶誕老人與交換禮物，給你滿滿的儀式感，今年耶誕市集還有甜點、鹹食、花藝、文創等精彩攤位及音樂饗宴，結合視覺與味覺浪漫氛圍給妳一個難忘的記憶，今年的耶誕浪漫就在東海藝術街商圈歡樂耶誕音樂市集。

草屯小草商圈。(圖／經濟部中小企業處提供)

草屯商圈 小草市集

地點：草屯形象商圈（和興街）

日期：12/18（六）、12/19（日）

時間：上午11點-晚上8點

臉書連結：https://reurl.cc/DZRNLR

草屯形象商圈小草市集於12月18、19日閃亮登場，這次的小草很不一樣，除了在地青年「橙意十足」的義賣推廣、甜點美食與各式各樣豐富的手作體驗之外，還有神秘小禮物及商圈遊程大富翁免費送給你，好吃好玩又好買的小草市集，你一定要來逛逛！

田中商圈。(圖／經濟部中小企業處提供)

田中商圈 2021圳邊耶誕日_田八堡市集

地點：田八堡廊道（彰化縣田中鎮員集路三段125巷175號）

日期：12/18（六）

時間：上午10點~下午5點

臉書連結：https://www.facebook.com/TianzhongMarket/

場場秒殺的田中馬拉松是許多人對田中的第一印象，田中商圈於12月18日推出「圳邊耶誕日_田八堡市集」，除了市集體驗、露天音樂會之外，也結合了在地食農教育等環節，邀請民眾到田中商圈，在八堡圳的耶誕氛圍中，寫下不同的田中印象。

大連街商圈。(圖／經濟部中小企業處提供)

大連街商圈 懷舊美食市集

地點：高雄市三民區大連街109號（SKECHERS前空地）

日期：12/18（六）

時間：下午3點~下午4點

臉書連結：https://www.facebook.com/DaLianKao

市集一向是展現地文化的重要方式之一，大連街商圈匯集在地的製鞋產業，於12月18日推出「一日鞋匠 歡樂遊大連」的市集活動，透過HAPPY姐姐的繪本故事，帶小朋友體會鞋子的傳奇故事，深入瞭解鞋業文化，現場還有「一日鞋匠」的手作體驗名額限量開放，做完體驗到一旁的懷舊美食市集品嘗古早味的小點心，吃喝玩樂驚喜連連，先前有購買的五購金喜禮包的朋友，也別忘了在12月18日到市集使用哦！

※活動資訊以主辦單位公告為主，詳細資訊請上網站查詢

※更多商圈五倍券活動資訊，請上經濟部中小企業處振興五倍券專區https://twup.sme.gov.tw/5000/

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