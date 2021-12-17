四大公投明天將舉行投票，民眾黨立法院黨團今舉行記者會重申，公投是選事，而不是選人，更不是選黨，國民黨視公投是對執政黨的不信任投票，民進黨則把公投無限上綱到抗中保台，令人啼笑皆非，呼籲民眾踴躍投票，決定台灣未來的方向。民眾黨團也要求政府對公投結果要依法執行，否則將請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理。

公投前夕，民眾黨團在立法院會提案，要求無論公投通過與否，行政院必須提出後續因應規畫的專案報告，但不敵民進黨在國會席次過半優勢，公投相關提案被封殺，民眾黨立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶和張其祿今舉行記者會，呼籲政府不要扼殺公投討論的空間，對萊豬的食安、藻礁的保育應就事論事，也必須執行公投最終的結果。

張其祿指出，民眾黨團先前已要求各部會必須針對公投可能結果、政府的「因應作為」重新提出對策，以正視民意的最終選擇及執行公投的結果，因此，呼籲政府應遵行公投結果，能因為投票結果與執政黨施政方針相左，就不認這筆帳，如果行政院或相關部會政策方向有違公投結果，將檢舉行政院瀆職或請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理。

面對四大公投案，民進黨再度喊出「抗中保台」口號，蔡壁如痛批，加速再生能源轉型，無關抗中保台，民眾黨不反對三接，但反對選址錯誤，公投對保護藻礁投下同意票，對核四藍綠惡鬥投下反對票，才是真正愛台灣。

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電；國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑，加速再生能源轉型是世界趨勢，要符合2050淨零碳排和RE100供應鏈要求，未來「護國神山」要的不是三接，也不是核四，而是再生能源。

賴香伶說，食安問題應就事論事，反萊豬公投不應牽扯到國際經貿問題；公投綁大選部分，選人和選視理應分開，不應只為了衝高投票率而綁在一起。賴香伶強調，公投是充分與民眾討論，凝聚社會共識後的民意結果，呼籲民眾不要被政黨綁架。