台灣民俗村要蓋工業區，山坡地變相開發問題重重，環保團體聯合抗議，提出擔憂。（吳敏菁攝）

台灣民俗村要蓋工業區，山坡地變相開發問題叢叢，環保團體聯合抗議，提出擔憂。（吳敏菁攝）

台灣民俗村要開發產業園區，未經申請去年搶先拆除51棟建築，只開罰9萬元。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣民俗村去年初一夕拆除51棟建築掀起震撼，事後業者申請興辦事業，彰化縣環保局訂於20日下午2點召開「彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案環境影響說明書」第1次審查會，17日環團齊聚縣府廣場表達擔憂、抗議，直指該區未來可以有更好的發展，開發工業區沒有合理性、必要性，位於山坡地，抽水要鑿77層樓深，位於斷層帶附近，未來還有廢水排放、地下水汙染等，問題重重。

彰化縣議員李成濟抨擊，台灣民俗村未申請、無預警一夕間拆除，摧毀影片至今仍讓人很震驚，說拆就拆，公權力全沒沒轍，「慶豐門」等51幾棟建物轟然倒塌，事後才一併罰個9萬元意思一下，接著就申請要蓋產業園區了，這是示範業者想怎麼樣就怎樣，橫柴入灶的蠻幹，仗勢著什麼？52公頃園區，申請29公頃，規避30公頃以上中央環評，用心昭然若揭。

彰化青年洪嘉琪直指，業者申請開發園區，取用水資訊不清不楚，提出「營運期間主要水源自來水 ，但從說明書內之「用水平衡示意圖」，地下水使用水量占總用水量9成。且根據說明書，惠來產業園區所產生廢水經汙水處理廠後，60％作為園區的綠地澆灌及停車場、道路清洗使用。回收再利用不到30％。汙染花壇土地、地下水、農作。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖指出，緊鄰漢特光電申請開發，縣府以台灣野鳥、石虎重要棲地，不准。惠來產業園區只隔一條產業道路，開發對環境衝擊比光電廠更嚴重，不能有雙重標準，要否決。

楊子賢、顏淑女等也質疑，財團用農地價格買進，然後政府協助變更地目，工業區價格賣出，財團炒地皮發大財。刻意提出29公頃申請，避免送中央環評，工業就該在工業區，蠶食應該作為保育用地的山坡地，怎麼也說不過去。檢調應深入追究中間過程是否有非法。

彰化縣環境保護聯盟理事張淑芬表示，惠來產業園區開發案引進工廠，多是台中市，甚至多筆違規環保紀錄。想開發要走遊憩路線，卻要引進塑膠與金屬製造，及機械設備工廠，八卦山難道要大開環保倒車嗎？

環保局副局長林孟弘代表接下抗議陳情書，表示縣府訂有「彰化縣政府環境影響評估審查旁聽要點」，供關切個別開發案之人民及團體都有機會於環境影響評估審查會時表達意見，20日審查歡迎民眾旁聽。