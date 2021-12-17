新北高工學生在去年疫情爆發時設計校園版紅外線熱像儀，今年精進功能增加多人同時量體溫、戴口罩者人臉辨識，今向市長侯友宜展示。(陳慰慈攝)

新北市教育局今舉辦國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇，邀請加拿大、美國、英國、澳洲等主要英語系國家代表共同倡議推動雙語教育，成立跨國雙語合作平台，新北市有11所技高校長及師生參與，與國外師生透過線上互動交流以虛實整合方式共同參與專題製作，持續深化新北師生與國際合作經驗及技職教育成效。

新北市長侯友宜出席致詞表示，論壇已邁入第六屆，是新北每年國際技職盛會，新北技職教育在全國的各項技能跟技藝的競賽，都拿到全國的第一，並躍上國際舞台，新北市技職教育跟國際接軌，以永續環境的發展、人工智慧、防疫來做為三大主軸。今天特別跟美國、加拿大、英國、澳洲，大家一起來做智慧城市的討論，把這段時間所有的專案設計跟實作大家做一個充分的討論，跟國際合作，這也是全國首創、全國第一。

今年專題製作受到疫情影響國外師生無法來台，改以視訊方式參與製作，再由台灣師生現場進行11項發表。新北高工在去年疫情爆發時設計校園版紅外線熱像儀，今年精進功能增加多人同時量體溫、戴口罩者人臉辨識、解決量測時熱源干擾（如手拿暖暖包）功能。

教育局表示，這次專案設計與實作邀請到美、德、澳大利亞、加拿大、日本、印度學校師生參與，論壇則由新北技高師生80多人參加，以國際跨域的創客綠色行動（Maker Action Green International Cross-domain，簡稱MAGIC）為主題發表。今也選定以「人工智慧」及「聯合國永續發展指標SDGs」為方向，推動世界各國青年學生共同學習機制，促發青年運用整合技能、關懷在地及保護續環境資源概念，達到創造人類美好生活目的。

學生全程使用英語發表，並藉由跨國及跨文化交流過程，培養學生關鍵能力，例如批判性思考、問題解決、溝通與團隊共創、創新，運用動手做創意思考發揮技職教育務實致用特色，展現創造未來及具有國際競爭力的前瞻技職人才。

教育局長張明文表示，期盼藉由跨文化交流可以培養學生批判性思考、問題解決、團隊溝通、創作創新等關鍵能力。