4大公投就在明天，不少民眾卻反應未收到通知單，甚至有人認為是「技術性杯葛」。對此，台北市選委會指出，發放作業早在12日完成，若未收到投票通知單或公報，可立即向戶籍地所在的區公所反應，或上網查詢指定投票所地點，於投票當日帶身份證前往該地即可投票。另外，中選會宣布8月9日後遷籍者需回原戶籍投票，目前北市就有近5萬人。

台北市議員陳怡君指出，這2天接獲不少民眾焦慮表示公投將至，迄今尚未收到這次公投公報及投票通知單，想閱讀相關資訊卻不得其門而入，擔心是否遭到有心人技術性杯葛。她認為，公投攸關台灣未來發展甚鉅，要求北市民政局關心投票單發放情形，勿影響民眾權益。

北市選委會副總幹事余淑𡝮指出，12月12日以前已完成投票通知單和公報寄送，但投票日因為疫情延後，當時投票權人造冊基準日為今年8月8日，之後遷戶籍者仍應在原戶籍地投票。經統計，8月9日至11月底，戶籍遷徙異動者高達4萬9782人，為維護投票權人投票權益，投票通知單除分送原戶籍地外，選委會也已增印1份投票通知單寄送投票權人現行戶籍地。

余淑𡝮表示，台北市戶籍異動頻繁，戶籍異動民眾若沒收到通知單，只要撥打電話就會補送，即使沒收到也還是可在戶籍地投票，主因是通知單功用為核對名冊，投票時只要憑身分證就可查閱選民名冊，屆時領票處的工作人員將會迅速讓民眾領票。

本屆受疫情影響，投開票所數量除增加外，也特別為「發燒人」提供防疫手道、防疫專用遮屏圈選處。余淑𡝮指出，這次投開票所與2018年公投相比增加182所，來到1745所，人力部分也因防疫增加，基本配置為至少15人再加2名防疫人員。

余淑𡝮說明，發燒民眾仍有投票權利，屆時發燒者須配戴選委會提前準備的防疫手套，再由現場人員引導至防疫專用遮屏圈，投完後會立即將手套丟棄至回收袋，並使用酒精消毒，同一時間也會清潔防疫遮屏、更換圈選用具。

據統計，本屆台北市投票權人人數計有215萬5416人，因公民投票年齡下修，國民只要年滿18歲，即於2003年8月28日（包括當日）以前出生者，即可參與這次公投。