高雄市社會局運用公益彩券盈餘基金，讓高雄友善身心障礙者營業場所增至248家，17日在認證店家，鳳山區「My Daily Beverage.Co」頒發友善營業場所認證書，感謝各店家代表共同營造友善無障礙生活環境，也期待更多中小型營業場所體會消費安全需求，加入友善行列。

高雄市推廣輔導身心障礙友善營業場所計畫於2013年開辦，針對無障礙相關法規規範外的90坪以下，身心障礙朋友日常生活所需中小型餐廳、商店及診所等，邀請受過訓練身障朋友擔任訪視員，實地至店家進行無障礙友善環境宣導，以自身經驗、需求及專業，提供店家營業空間修繕建議，社會局與承辦協會再依訪視員實地評估及店家無障礙環境、友善措施等，頒贈1至5星等的友善營業場所認證。

今年度共43家中小型餐廳、商店及診所獲認證，除鳳山區My Daily Beverage.Co，還包含大樹區一勾堂烘焙咖啡、新興區普普的庭園咖啡、前鎮區崴鴻折疊式電動輪椅等店家。

社會局表示，與高雄市脊髓損傷者協會共同選定檢視標準，以友善環境及措施2大面向各5小項目，包含出入口平順，無高低差、店內通道無阻礙、地面整潔乾淨、桌子適當高度，可容膝及有扶手之無障礙廁所等，友善措施包括服務鈴、易讀大字體及圖像化菜單、電動輪椅及代步車友善充電座、導盲犬可進入及提供身心障礙朋友個別化服務（如提供一通電話店員可將物品送至店門口，身障朋友免下車，提供身障者優惠、放大鏡等）。

社會局表示，除了友善營業場所推廣外，對於身心障礙朋友的友善生活空間的需求，高雄市政府相當重視，如身障朋友交通優惠措施、輔具補助、身障朋友租購停車位補助、手語翻譯服務或是個人助理及長期照顧服務等。

社會局指出，市長陳其邁上任來，迄今已全面完成高市千餘處公民營停車場（含繳費亭）

空間無障礙修繕，並逐步改善公車候車亭空間，另今年於小港、楠梓坑及三民等3處國民運動中心也採通用設計概念，規劃無障礙體適能空間，促進身障朋友與親朋好友能多外出參與休閒活動。

相關友善商家資訊可上高雄市友善營業場所網站（http：／／www.friendlycity.url.tw），或上Facebook搜尋「高雄市友善營業場所」（https：／／www.facebook.com／KaoLoveLife／）

或可致電高雄市政府社會局（07-3308447）及高雄市脊髓損傷者協會（電話：07-3346038）洽詢。