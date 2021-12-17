王牌經紀人孫德榮給外界的第一印象是有話直言，之前他召開記者會質疑華納音樂版權長期結算不清，怒斥用「擠牙膏」奧步拖延官司，近來他到宜蘭遊玩，由於遇到「非常不友善餐廳」，讓他公開怒斥該餐廳，引發網友議論。

孫德榮在臉書貼出15秒的影片，他表示從台北到宜蘭的路上急著上廁所，好不容易抵達宜蘭某知名餐廳，想跟對方借廁所時，未料工作人員沒人理會，僅跟他表示：「一樓二樓都有」，這種態度讓他坦言相當不開心，更直接公開餐廳名稱，怒嗆：「哪有自認這麼了不起的餐廳，我列為不友善餐廳，差評差評差評」，更揚言再也不會來消費。

對此，網友紛紛留言安撫：「有些店家生意好到基本服務都沒有」、「店家如果能夠熱心一點，相信會有更多人上門消費」，不過多數人則持不認同態度，怒斥：「有跟你說一二樓都有了，難不成還要牽你去」、「你如果沒消費只想上廁所，店家也是有權拒絕你」、「要是我是店家，一定把你這種客人列為黑名單」。

孫德榮之前因為腎衰竭跡象加上發燒，緊急送往醫院治療，透露由於在家拖了2天，差點錯過黃金搶救時期，因此被醫生下令強制住院，療程長達十天之久，讓他下定決心要做聽話的病人，更公開致歉：「前面的做法我真的錯了，謝謝大家的諒解和支持，絕對不會再犯」。