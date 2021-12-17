英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前展開亞洲行，拜訪台灣、馬來西亞等地，昨（16日）也在馬來西亞宣布將蓋新的封測廠，預計砸下71億美元（約新台幣1970億），不過有媒體卻爆料，英特爾決定將2000億美元（約新台幣5.5兆）歐美設廠計畫延後到明年初再決定，原先季辛格希望能在今年底拍板，目前原因不明，但可能與設廠補助與人力、土地喬不攏有關。

美國科技媒體Tom’s Hardware報導，英特爾今年初曾宣布IDM 2.0策略，宣示擴大晶片製造實力的企圖心，原先預定年底公布歐美數座新廠計畫與落腳位置，總投資金額達71億美元，不過近期卻傳出英特爾因不明原因決定延後至明年初才會公布此計畫，且未有明確時間，可能落在一至四月之間。

報導指出，英特爾推遲計畫對目前全球半導體產業的衝擊並不大，但此事突顯興建晶圓廠複雜程度，英特爾多年來希望能獲得聯邦或地方政府的補貼與獎勵，但這並不是一件簡單的事，此外，他們也需要大量的人力與土地，這些都是相當困難的事情。

報導認為，全新的大型基地對英特爾拓展晶圓代工業務相當重要，因為他們期待能以台積電模式，透過快速且準確的方式增加產能，然而，興建晶圓廠從談判、準備到興建等事情相當多，這可能是英特爾將決定及公告該計畫延後至明年的可能原因。

事實上，季辛格日前在馬來西亞的記者會上也表示，希望明年初能宣布在美國與歐洲新廠的選址，似乎與外媒報導不謀而合。