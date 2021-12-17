在保養步驟中加入精華步驟，往往能讓保養效果更有感，若有特定肌膚困擾，非常推薦使用對應效果的精華，讓肌膚更快恢復到細緻明亮狀態。近日怡麗絲爾、莉薇特麗、DEW、BFFECT、DR.WU推出精華新品，若有美白、抗老、療癒、淡化痘印等需求，都可以從中找到適合的產品。

▍1.怡麗絲爾淨白勻亮淡斑精華

斑點增生會隨著年紀增加變得越來越明顯，而生活壓力大和因為長期戴口罩，都讓肌膚不停摩擦，導致皮膚粗糙、屏障功能下降，不僅容易冒痘、暗沉，也讓斑點越來越猖狂。ELIXIR怡麗絲爾運用三大有效成分組成獨家配方，從根本抑制斑點增生惡因子，改善膚況，保濕穩膚、淨潤透亮，持續使用有感淡斑，綻放「無瑕水玉光」肌，重回顏質巔峰。

怡麗絲爾淨白勻亮淡斑精華。（邱映慈攝）

▍2.莉薇特麗御光奇肌抗皺淨煥活膚精華

莉薇特麗新推出「御光奇肌抗皺淨煥活膚精華」，特A抗老家族御光奇肌系列又增添新成員，這款精華被品牌公關暱稱為「小紫水」，特別適合有乾澀暗沉、吸收力差、老化明顯等肌膚困擾的人使用。獨家超級紫萃能量配方「紫5力植萃複合成分」，舒緩曬後乾澀、老廢物質煥然一新；添加「雙重聚焦DG複合成分」，富含抗氧化的銀杏葉萃取精華，以及有效舒緩的黃柏樹皮萃取精華，鎮定緊繃不適感，提升肌膚防禦力，並重整肌質健康；採用「獨家核心輔助複合成分」，調理肌膚因年齡與環境侵擾，而產生的紋路、鬆弛、暗沈等困擾，修復肌底長年累積的傷害，再次還原彈潤光澤與緊緻觸感。

莉薇特麗御光奇肌抗皺淨煥活膚精華。（邱映慈攝）

▍3.DEW暖橙香氛活顏油

DEW暖橙香氛活顏油是一款濃潤的溫感精華油，採用2層式製劑，將水相與油相精準調配至最佳比例，在肌膚上舒適延展，不論單獨用或搭配其他商品都能感受到濃潤的溫熱感。具有冬日療癒香氣，包含前調橙橘、薑、佛手柑，中調紅茶、金木犀，後調肉豆蔻、檀香、香草，在降溫季節，DEW提供給保養愛好者肌膚展現元氣活力的豐富表情，並深沉享受暖橙薑茶的舒心香氛。

DEW暖橙香氛活顏油。（圖／品牌提供）

▍4.BFFECT 0.5%杜鵑花酸衍生物+0.5%KOPNOL

肌膚長痘痘時，通常會建議避開使用美白產品，所以要改善痘印問題，經常要在痘痘問題改善後才會進行，BFFECT此次特別推出可同時改善痘痘與痘印問題的痘印淡化精華，不僅是在長痘痘的期間，可以舒緩肌膚不適感，改善痘痘問題，對於痘印也能夠進行改善，建議在有痘痘時先塗抹，對於後續痘痘造成的肌膚瑕疵能有更好的改善作用，如為已經形成的痘印，也可以局部使用進行淡化。BFFECT全新推出的「0.5%杜鵑花酸衍生物+0.5%KOPNOL」，特別選用了杜鵑花酸衍生物與KOPNOL等複合配方，來改善暗沉與肌膚瑕疵等問題，再搭配上Totarol桃柘酚舒緩肌膚不適感，玻尿酸增加保濕度，針對局部痘痘與痘印做調理改善。

BFFECT 0.5%杜鵑花酸衍生物+0.5%KOPNOL。（圖／品牌提供）

▍5.DR.WU超逆齡多肽修復精華

醫美保養品牌DR.WU推出全新「超逆齡多肽修復精華」，運用內外同步作用的逆齡科技「新一代電波拉提科技」，完美結合三重高效胜肽與三重頂級珍稀植萃，向內激活彈性，向外緊實輪廓線，成就無瑕逆齡美肌。經臨床人體實測，可改善肌膚紋理、減少皺紋，更能提升彈力、保濕潤澤、細緻光滑、提升光澤、均勻膚色、穩定膚況，全方位提升肌膚狀態，成就無懈可擊的年輕逆齡美肌。