↑芙蕾雅艾倫飾演的奇莉拉公主在《獵魔士》第2季從嬌嬌女變成女戰士。（Netflix提供）

↑亨利卡維爾在《獵魔士》飾演遊走在正邪之間的傑洛特。（Netflix提供）

夯劇《獵魔士》第2季今（17日）重磅回歸，劇中兩大女主角「奇莉拉公主」芙蕾雅艾倫（Freya Allan）與「葉妮芙」安雅夏隆（Anya Chalotra）日前接受本報線上聯訪，本季兩人的角色都遭逢與首季截然不同的巨大改變，與男主角「傑洛特」亨利卡維爾（Henry Cavill）的關係也有迥異發展，當問到她們和亨利一起工作最棒的地方時，兩人異口同聲地說：「看他拍打戲！」

芙蕾雅說，看到亨利在《獵魔士》中的身手，總讓她暗自心想：「總有天一天我也要像他一樣。」她飾演的奇莉拉公主在前季中嬌柔軟弱，但在第2季形象大不相同，決心要保護自己，與傑洛特同行來到獵魔士的基地卡爾默罕接受嚴酷的訓練。

她透露剛接到角色時，她勤讀原著小說做功課，興奮地跟媽媽說她會有很多超酷的打戲，「但我整季都在該死的森林裡奔跑，我心想：訓練戲到底在哪裡？」直到她收到第2季的劇本時才終於鬆了一口氣：「我已經等了1年了！」

不過當芙蕾雅開始拍攝訓練戲時，那又是完全另一回事，《獵魔士》節目統籌蘿倫施密特赫斯里希（Lauren Schmidt Hissrich）表示，那段戲是本季技術上最困難的一場戲，前置準備就花了數月，當時天氣酷熱，劇中卻是酷寒，芙蕾雅必須在大熱天穿著厚重皮甲，滿身是汗跑上跑下，過程中不停地被由高處打落。至於這段戲最難克服的地方？芙蕾雅毫不猶豫地說：「全身痠痛，拍了一周後我簡直是個老太婆，全身僵硬。」

安雅夏隆飾演的葉妮芙，在本季身心都遭逢巨變，處境可說有天壤之別，她坦言相較於首季滿身華服，「這次我絕對花比較多時間在泥巴裡」，但她回想，其實在第1季時她就已經飽受風霜，下雪、泡水、污泥、大雨的洗禮一樣都沒少，她苦笑說：「我覺得我是逃不掉了，下一季一定也差不多。」

由於角色的變化，安雅原本興奮地期待本季會是她晉身動作演員、大顯身手的的機會，但她難掩失望地說：「結果我只有一場特技戲。」不過她表示這場發生在下水道的動作戲，比她上季任何戲份都要還讓她精疲力盡，但她仍然樂在其中地說：「那是我目前最喜歡的特技戲。」《獵魔士》第2季今（17日）在Netflix全球同步上架。