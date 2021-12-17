台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）舉辦的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」結果出爐，遠傳電信在「連鎖服務業奧斯卡獎」大賽中表現亮眼，遠傳自全台門市挑出17位服務菁英，參選優良店長資格審查並全數通過，歷經半年的初選、書面審查及在地活動經營等審核，由台北西寧南直營門市－賀紹齊、高雄瑞豐直營門市－張瓊蕙、高雄楠梓新直營門市蕭慈吟等3位店長，以優異成績榮獲「傑出店長獎」肯定。

此外，高雄瑞豐直營門市的店長不只獲選傑出店長的殊榮，也獲得面試優異獎的肯定。另外，台中美村直營門市-賴虔偉也獲協會頒發最佳創新獎的肯定。

遠傳多年來持續參與傑出店長選拔，已孕育出196位優良店長，其中50位獲傑出店長肯定，為電信業獲獎人數最多企業。遠傳表示，不斷以創新與堅實的客戶服務，每年推舉的菁英皆歷經嚴格的評選，無論是門市現場神秘客評核、積極投入創新與公益活動，更有長達半年的密集訓練，才可完成這項艱鉅的挑戰。獲獎的傑出店長們也持續努力，成為帶領通路前進的第一線主管。

零售服務組並榮獲面試優異獎的張瓊蕙店長，以「即使跌倒一百次，也要一百次的站起來」為信念，因學生時期便是籃球隊的要角，將球隊「後衛精神」應用在職場上，無論是管理門市或人員培育皆能帶領夥伴完成任務，成功培育多位優秀同仁。同樣榮獲傑出店長的賀紹齊店長則表示，「商圈經營永遠都要超前佈署，想在客戶需求與市場變化之前。蕭慈吟表示，「銷售是從心開始，門市除了提供銷售服務外，重要的是締造人心之間的連結，將真誠與溫暖傳遞給用戶。

遠傳以落實服務、創造感動的待客之道，認真回應每位客戶的需求，持續獲得各評鑑與獎項的肯定，連續十年獲得「工商時報服務大評鑑」的佳績，締造服務業難以撼動的紀錄。遠傳始終相信只有全心回應客戶的需求，服務才能感動人心，不但以科技解決有形的距離，更藉由有溫度的服務來連結世界。