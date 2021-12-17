中國官方正嚴厲管控取締虛擬貨幣市場，稍早中國人民銀行已明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。根據AscendEX交易所日前發布公告，ERC-20、BSC和Polygon代幣被非法轉移，損失將近8千萬美元。加密資產交易所BitMart以太坊和幣安智能鏈，各一熱錢包私鑰被盜，損失將近2億美元。加密金融機構頻遭攻擊，已對數位金融交易造成挑戰。

根據陸媒引述消息指出，總部位於深圳的艾貝鏈動科技公司推出「犀鎧」數位資產託管方案，從內控流程做到嚴格管控，例如以私鑰安全存管，透過金融級安全硬體，可以滿足企業在整個資產使用全周期中自行掌管私鑰，不需要信賴第三方。

加密資產交易機構掌握著加密市場的大部分流動性，管理巨量的加密資產。專家分析，機構會將資產分熱錢包和冷錢包來管理，冷錢包充當管理私鑰的功能，但不需要聯網，駭客攻擊需要先獲取硬件設備訊息，直接通過聯網攻擊的可能性為零。但熱錢包不同，因長期處於聯網的交易環境下，儲存的私鑰被攻擊的可能性很大，熱錢包中動輒5％-20％的資產規模，對任何一個交易機構來說，都會造成重大損失。

艾貝鏈動科技公司針對接二連三的加密金融機構攻擊事件進行分析，強調熱錢包被攻擊事件屢見不鮮的原因不外乎加密金融機構的運營或管理人員，缺乏足夠的安全意識，很容易招致非法釣魚導致木馬病毒潛伏進內部環境當中；其次是加密金融機構內外網存在安全漏洞，被駭客實施漸進式滲透攻擊；另外還有一些機構處理熱錢包資產轉移時，缺乏有效的內控流程，很難排除存在監守自盜的可能性。

艾貝鏈動科技公司推出「犀鎧」數位資產託管方案，除以私鑰安全存管，還包括交易可信審查以及針對角色授權，即資產流轉過程中的交易發起者、審核者、管理者等會獲配發簽章盾或管理盾，以移動端與PC端的分布式審批授權以及操作與授權的分離管理，確保了內控流程上的效率和安全。最後是業務資產隔離，以多鏈路、多資產、多錢包、獨立管理、運營和風險管控，避免各業務線因安全問題互相牽連。