國民黨議員質詢台中市長盧秀燕，公投前夕有沒有特別安排其他活動？（盧金足攝）

民進黨議員何文海酸諷台中市長盧秀燕不表態公投，不會像新北市長侯友宜一樣被圍剿，可以去選總統，「盧秀燕好棒棒」。（盧金足攝）

18日將舉行四大公投，藍營關切台中市長盧秀燕是否會參加晚上宣講；綠軍稱新北市長侯友宜的勁敵是盧秀燕，還酸「有潛力選總統」。盧秀燕17日答詢強調，對於選舉事務或黨務她不會說明也沒有評論，大家不要為她詮釋表不表態，今晚她將主持2場跨局處大型會議，以市政為重，對民進黨議員以她與侯友宜的競爭，盧四兩撥千斤的回應「見縫插針，不是你的風格」。

張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、陳政顯說，12月18日四大公投攸關食品安全及人民權益，民進黨錯誤的政策讓人民飽受空污、缺電之苦，還要強迫人民接受含有萊克多巴胺的豬肉，中央執政不知民間疾苦，還用假消息誤導民眾，大家應該踴躍站出來投下四個同意，大聲表達民意。

張瀞分進一步詢問盧秀燕，公投前夕有沒有特別安排其他活動？

盧秀燕說，對於選舉事務或黨務她不會說明也沒有評論，因為總質詢是全天的，但是市政工作還是必須進行，很多市政會議、市政活動改為晚上加班進行。

盧秀燕表示，今晚她將主持有2場跨局處大型會議，包括跨年晚會籌備會議，因應疫情等狀況需要討論備案、加強應變等，以及捷運公司加薪案會議，因應公務人員明年1月1日起加薪，為避免行政流程來不及，需討論拍板定案。

民進黨市議員何文海質詢時表示，盧秀燕至今對公投立場不表態，是不是想要選總統？他指出，現在新北市長侯友宜對公投不表態，淪為戰犯被圍剿，稱盧秀燕也不表態，是有潛力的總統候選人，「台中市如果出個總統也不錯」。

對此，盧秀燕強調，她以以市政優先、國泰民安優先，「表態與不表態，不要替我詮釋，民主真諦是尊重每個人公民權」，除了市政問題，有關黨務她一向不答覆。

對何文海拱她選總統，還表示，侯友宜勁敵是盧秀燕，還稱讚「盧秀燕好棒棒」，盧秀燕說，與何文海認識20多年，「見縫插針，不是你的風格」，化解綠營挑撥的公投議題。