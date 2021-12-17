新北市重新改造首座都會型人工濕地「漳和濕地」，不僅將棲地優化，並展開生態環境營造，模仿台灣自然溪流，創造與原本濕地不同的水域環境。機關團體及一般民眾自20日起可預約明年1月導覽課程。

新北市環保局表示，漳和濕地占地6.7公頃，水域面積約0.9公頃，原為早期中和地區農業耕作的蓄水埤塘與灌溉水路，在周邊的土地利用模式逐漸取代農業耕作後，有感於埤塘與水路失去功用甚為可惜，因此借鏡大漢溪人工濕地經驗，向高速公路局認養土地來淨化中坑灌渠的水質。

環保局指出，先前因高速公路局進行濕地內的橋梁補強維修工程，考量民眾參訪的安全性而暫停開放，但仍效發揮人工濕地水質淨化果效外，也因人為干擾減少，因此許多保育類、特有物種或曾瀕臨絕種動植物在濕地園區內被觀察紀錄，如紅尾伯勞、台灣八哥、大冠鷲、台灣藍鵲、金背鳩、五色鳥、白頭翁、褐頭鷦鶯、斯文豪氏攀蜥、盤古蟾蜍、食蛇龜、大安水蓑衣、台灣萍蓬草、綬草、水社柳、台灣水蕹及風箱樹等。

環保局表示，這次透過前瞻計畫「全國水環境改善計畫」改造，增加溪流型態、棲地多樣性，包括以近自然式溪流，利用塊石跌水營造高低落差，增加水體與空氣接觸時間來提升水中溶氣，加速微生物分解污染物，並模仿台灣自然溪流上游窄下游寬的特色，創造與濕地截然不同的水域環境，增加棲地多樣性與景觀價值。

環保局說，具備水質改善、棲地營造、環境教育、滯洪調節多重功能的漳和濕地，即將以嶄新面貌與大家見面，為讓濕地所在的中和地區民眾能搶先體驗，安排明年1月4、5日各一場次20人的導覽解說服務，歡迎左鄰右舍一起來體驗漳和濕地之美。