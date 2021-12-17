新冠疫情持續燒，桃園防疫旅館出現群聚，引起各界關注。胸腔暨重症醫師黃軒分享國外研究說，防疫旅館中最容易汙染的東西就是杯子，因為入住防疫旅館的人，多是無症狀或處在潛伏期中的人，若是後兩者咽喉與口水的病毒濃度高。此外，新冠病毒在不同材質表面上可存活的時間不同，陶瓷製的洗手檯若沾上病毒，最長可以存活28天。

黃軒日前在臉書發文分享墨西哥大學今年4月在國際感染期刊《Int J Infect Dis》發表的研究，其中提到防疫旅館最易汙染的就是「杯子」，因為入住防疫旅館的多是無症狀或剛好處在潛伏期的人，這段期間是病毒複製能力最強的時候，因此咽喉或口水中的病毒濃度高，這些人天天使用的水杯，當然就是病毒最容易污染的物件了。

黃軒指出，新冠病毒在各種材質上存活的時間不同，在塑膠材質上面，最多可以存活72小時；金屬或不銹鋼表面則可存活48小時；厚紙板上最多能存活24小時；在銅器上則比較短僅能存活4小時。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）也發現，在手機螢幕、塑料或紙質貨幣等表面光滑的物體上，新冠病毒甚至可以存活28天。

黃軒表示，研究也發現，新冠病毒可在陶瓷製的洗手檯、馬桶和杯子上存活，尤其是洗手檯甚至可持續28天都找到病毒，研究人員推論，有可能是這些物件都會一直保持潮濕的緣故。因此也有另一則研究發現，防疫旅館中最容易被汙染的區域在浴室。

黃軒坦言，新冠病毒的存活時間常受到環境濕度影響，在糞尿可找到的病毒，也常常會在浴室裡面發現。研究分析，洗手檯之所以會持續有病毒，是因為刷牙、洗臉、漱口和吐口水都會在「洗手槽內」，而該處的濕度與溫度都非常適合病毒存活。

黃軒透露想解決防疫旅舘內的污染，研究人員提醒，由於氣溶膠傳播持續存在，在高風險環境，需要大量消毒水進行消毒防疫工作；且在防疫旅舘內，每個物件都需要例行的消毒；而防疫旅舘的打掃人員都要戴上口罩、手套與護目鏡，並穿著防護衣，經過專業訓練後，才可以打掃可能被污染的環境。