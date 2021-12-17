海軍「國艦國造」計畫之一的快速布雷艇，昨天全數完成交船。《軍聞社》報導海軍司令劉志斌上將與龍德造船公司董事長黃守真昨天共同主持交艇典禮，劉志斌致詞指出，快速布雷艇能快速完成敵航經海域、泊地或港口的布雷作業，達成阻止、遲滯敵登島作戰的目的，成為我國「防衛固守、重層嚇阻」的可恃戰力。

海軍投資9億餘元打造4艘快速布雷艇，首艘在去年12月15日，第三艘與第四艘（舷號FMLB-3、FMLB-5）昨天交艇，在雙方遞交交艇證明書後，象徵國防研發技術的升級，與海軍布雷作戰能力的提升。

快速布雷艇滿載排水量近350噸，艇長40公尺、寬近9公尺、吃水深1.6公尺，最高航速可達14節；快速布雷艇最重要的是艇上裝載的自動化布雷系統，提升水雷酬載能量、降低布雷作業所需人力及擴大布雷海域面積等，是國軍國土防衛作戰任務中，海軍封鎖台灣周邊海域，不讓敵軍艦船進犯，進而遂行登陸作戰的利器，亦為不對稱戰力整建的重要裝備。

劉志斌表示，國防建軍工作非一蹴可幾，交艇典禮證明推動國防自主政策能為產業經濟成長及創新技術提供養分，進而為我國開創出「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

劉志斌也勉勵接艇官兵，在正式加入海軍大家庭後，要按部就班做好充分準備，從嚴從難，務實完成各項戰備整備及訓練工作，透過各項演習驗證訓練成效，共同為國家安全與社會安定，提供最堅強而有力的後盾與保障。