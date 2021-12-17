高雄旅展高雄館展區。（曹明正攝）

高雄旅展基隆館展區。（曹明正攝）

高雄旅展17日開展。（曹明正攝）

南台灣規模最大的高雄國際旅展17日起一連4天在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構近320個攤位參展，高雄館展區以「玩美高雄」為展場主軸，日本則是大陣仗，有來自10縣巿公私部門來台搶客，各攤位紛紛祭出好康優惠。

巿長陳其邁致歡迎詞表示，因應後疫情時代振興，除了中央五倍券、各部會加碼券，再加上高雄券助攻，整個旅遊巿場可說是非常蓬勃發展，雖因疫情有危機，當然也有轉機，大家有機會因此重新認識台灣、重新愛上高雄。

交通部長王國材說，疫情好轉、國旅正夯，高雄國際旅展已經23年，台灣好山好水，是觀光最具競爭力、最具國際吸引力的地方，他也預告台灣燈會明年2月15日至28日在高雄舉辦，去年在新竹取消，這次在高雄會特別盛大。

高雄巿旅行公會舉辦的高雄國際旅展17日起至20日在高雄展覽館舉辦，號稱後疫情時代首場高雄大型國際旅展，旅行公會理事長吳盈良特別感謝高雄巿政府發行高雄券，他認為對高雄的觀光旅遊產業，至少帶來1倍的成長。