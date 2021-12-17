在周五董事會議舉行前夕，義大利電信(TIM)發布今年第三度的獲利預警。美國的KKR基金提出收購邀約，預計董事會將有一番激辯。

由於低於預期的固網業務營收，該公司下調了2021年國內業務的獲利預期。

大股東威望迪(Vivendi)指責義大利電信前執行長Luigi Gubitosi的財務表現不佳，要將Gubitosi逐出董事會，並可能尋求全面改革。

董事會將在周五召開，討論330億歐元的收購提案。不過一位內情人士說，事情可能無法向前跨出重要步伐；由於條件都還不存在，義大利電信可能無法評估KKR的提案，任何的決議可能都要等到集團明年初新業務計畫出現後才有可能。

Akros銀行分析師Andrea De Vita說，在這樣的情境下會稍微降低收購事項的可能性，考驗KKR的耐心。

兩位消息人士指出，如果Gubitosi不在周五的董事會辭去董事職務，威望迪可能會要求召開特別董事會，並進行新董事的任命。而大部分董事的辭職也將引起董事會重組。

義大利電信預估，2021年國內業務的稅息折舊攤銷前獲利(EBITDA)將下降約10%，此前該公司預期為個位數的下降。

義大利電信也表示，由於巴西業務的增長，預計2021年集團EBITDA獲利將超過54億歐元，而前一年的表現則為63億歐元。