封測廠南茂(8150)受記憶體及邏輯混合IC需求較弱影響，2021年第四季營收達成率低於市場預期，投顧法人對此調降第四季、今年及明年營運預期，但認為目前本益比偏低，預期高殖利率使股價下方風險有限，雖將目標價自66元調降至63元，仍維持「買進」評等。

南茂股價10月中下探42.1元的近5月低點，近期於43.35～47.5元區間震盪，今（17）日開低後一度翻紅小漲0.96％至47.1元，惟隨後賣壓出籠再度翻黑，截至午盤下跌約1％。三大法人本周迄今合計賣超2186張，但昨（16）日反手回補達1920張。

南茂11月自結合併營收22.36億元，月減2.31％、年增9.04％，雖續創同期新高、但降至近9月低點，季營收達成率65％、表現低於預期。不過，累計前11月合併營收251.34億元、年增達20.72％，已超越去年全年230.11億元、提前改寫年度新高。

投顧法人指出，南茂11月營收表現低於預期，主因記憶體及邏輯混合IC需求較預期弱，前者以DRAM相對較弱、特別是利基型DRAM，後者則因晶圓供給受限導致相關測試未如預期，面板驅動IC（DDIC）則表現仍佳。

由於季營收達成率低於預期，投顧法人下修南茂營運展望，預估第四季營收將季減6％、年增7％，稅後淨利季減23％、年增58％，每股盈餘預期調降7.5％至1.49元。全年合併營收估成長19％、稅後淨利成長達99％，每股盈餘估6.5元、小幅調降1.8％。

展望2022年，由於步入傳統淡季及春節9天連假影響，投顧法人預期南茂短期各產品線僅DDIC及晶圓測試高階機台稼動率相對較高，其他產品線則有彈性調整空間、有機會安排人員進行輪休，整體營運仍受淡季及工作天數較少影響。

投顧法人預估南茂明年首季營收季減8％、年減4％，稅後淨利8.8億元、季減19％、年減8％，每股盈餘約1.2元。全年營運預期亦同步調降，預期營收將小減0.5％、稅後淨利小減3％，每股盈餘約6.3元、調降約6.5％。

雖然短期DDIC及記憶體需求雜音甚多，但投顧法人指出，南茂配息率仍預計維持5～6成水準，目前股價本益比僅7倍仍偏低、推估殖利率達7～9％水準，除非短期獲利再大幅下修，否則股價下方風險有限，因此目標價雖自66元調降至63元，仍維持買進評等。