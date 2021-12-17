美系外資在最新出爐的報告中指出，2022年手機產業將呈現復甦，且鏡頭也會升級，大立光(3008)將是受惠的主要廠商，將大立光評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由2300元調高至2600元。

美系外資表示，大立光股價在修正36％及落後台股57個百分點後，股價已經反映大部分利空消息；基於三大理由調高大立光評等至「加碼」：1.2022年第二季或第三季時部分高階智慧手機鏡頭升級；2.大立光的領先技術仍優於大多數同業；3.穩定的定價策略有利毛利率。

大立光12月出貨動能約與11月相當，優於預期，本土法人先前也指出，非蘋手機的拉貨低潮在10～11月落底，明年第一季啟動新機拉貨，這次非蘋手機品牌商小米與OPPO分別推出高階機種，並且使用8P鏡頭，尤其小米高階手機將學習華為創新的能力，採用客製化鏡頭Sensor，有助於大立光出貨動能，大立光獲利將恢復正成長。