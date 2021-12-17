初學開車上駕訓班時難免鬧出些笑話，一名剛領照一年的新手駕駛憶起在駕訓班時，教練曾說過的幽默語錄，包括，「你椅子調那麼近是要給方向盤餵奶嗎？」，或是她曾詢問教練怎麼把方向盤打死，教練則開玩笑回應「把我打死」，讓不少網友看了捧腹大笑。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社》分享她學開車時，教練曾說過的8大金句，有一次上課時，教練要她把方向盤打死，但她反問一句「怎麼打死？」教練則崩潰地說，「把我打死」；有次她下車忘記鬆開安全帶，教練則說，「你是打算把車揹走嗎？」

還有一次她轉過彎後，忘記關掉方向燈，教練先是沉默很久，後來對著她說，「我們一起下車把方向燈吹滅吧！」憶及有回教練要她趕緊煞車，她問「他怎麼不煞車」，教練妙回「你不踩煞車他怎麼會煞車」，最終她成功考到駕照時，教練開玩笑地說，「如果家裡有條件的話，自己買一條路吧！」

原PO分享，她拿到駕照至今即將滿一年，但有鑑於考照時的「表現」，所以她從未開車上路過，為的就是不去禍害別人。文章曝光在網路上後，截至發稿時間有近6000位網友按讚，還有很多網友也留言分享學開車的趣事，「我只有衝上去安全島，還有自己開車開到頭暈」、「為什麼繳一樣的錢，你的教練比較有趣」、「我：為什麼車發不動？教練：因為你車鑰匙在我手上」。