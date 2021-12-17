墨西哥女星塔妮雅（Tania Mendoza）人美卻命運坎坷，10年前她才歷經一樁綁架事故，幸好平安脫困，今(17日)外媒報導，當地時間14日，塔妮雅到學校外接11歲兒子放學，卻遭不明人士攻擊開槍，導致她臉部和身體都被擊中，警方到場後她已沒生命跡象，享年42歲。

據外國媒體報導，塔妮雅2011年與老公拉斐爾（Rafael Sánchez Rojas）和兒子遭3名不明綁匪綁架，對方還痛毆他們一家，平安脫困後，塔妮雅又在家中陸續接到恐嚇電話，時間長達多年，對方甚至下最後通牒要塔妮雅一家人性命，塔妮雅急忙報警卻被冷處理，讓他們一家心灰意冷，沒想到最不願意見到的悲劇還是發生了。

據知，塔妮雅於當地時間14日下午6時左右，到墨西哥的庫埃納瓦卡（Cuernavaca）的一所足球學校一如往常地親自接孩子放學，未料突然有兩人騎著機車出現，一人下車後用其他家長當掩護，靠近塔妮雅後突然瘋狂開了數槍，導致塔妮雅的臉部和身體都中彈，現場目擊者更是被嚇壞，而警方出現時塔妮雅已經明顯死亡。

對此，州總檢察長辦公室回應將把塔妮雅的命案朝向女性被謀殺方向偵辦，目前尚未清楚兇手動機，也未逮捕任何相關人士。而墨西哥近年來類似的女性遭謀殺案件眾多，去年光是通報案例就有948名女性受害者被謀殺，今年從1月到9月期間，墨西哥有紀錄的殺害婦女事件則有736件，聯合國上月提出報導，指出墨西哥是對女性而言第二危險的國家，第一名則是南非。