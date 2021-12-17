網紅米砂（Misa）因大尺度風格有「老溼姬」的封號，近年還投身AV界當監製，投入百萬成本製作的AV版《魷魚遊戲》也成功引起討論度，吸引萬人付費收看，日前她也上傳幕後花絮，公開拍攝現場畫面和剪輯過程，神秘面紗揭開後不少老司機都失望：「瞬間沒感覺了」。

米砂15日在個人YouTube頻道上傳最新影片，透露決定創立AV品牌，AV由她一手包辦，包括拍攝、剪輯、指導都難不倒她，她也坦言後製剪輯佔工作最大部分，這個環節也相對乏味，要一直注意男優和女優的動作和聲音，同時也要調色、調整音量，常常都要花整天的時間才能完成。

米砂也坦言，由於要讓影片內容更有張力，部分畫面會透過配音方式呈現，女優高潮時的叫聲會再另外請本人錄一次，聲音才會最清晰，片中聽到的啪啪聲則是由拍打小腿和沐浴乳抹手的聲音來合成，整個過程並不如大家想像的刺激，反而還很辛苦。

米砂揭AV內幕激情畫面靠這點完成 老司機一看全崩潰

影片曝光後，戳破不少老司機的幻想，引來網友們直呼：「自己導自己拍自己剪也太肝了，居然連配音都要，米砂辛苦啦～太強了」、「哇靠～原來聲音都是這樣做出來的」、「毀了所有對A片的幻想」、「奇怪的知識增加了 XD」、「崩壞了，原來裡面的聲音是這樣的」、「看A片的網友可能會失望」。