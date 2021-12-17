【全程影音】控蔡總統公投帶頭造謠假消息 民團怒轟混淆、製造對立｜

在野黨跨黨派立委與環保團體今召開聯合記者會，嚴厲譴責蔡英文總統臉書帶頭變造公投提案內容，身為國家元首，帶頭造謠，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政痛批蔡總統製造對立，強調自己的一方是「台灣隊」，在自己的國家不同的意見就不是台灣隊是敵隊嗎？這是總統的格局嗎？難怪提出公投方的被標籤化為「中共同路人」，都不見政府有遏阻、勸阻。

此外，台灣維新召集人蘇煥智說，以總統之尊，公投前夕帶頭變造公投提案內容，非常離譜。未來仍有公投存在，實有必要好好深究討論總統任內的律責任。但更重要是道德上，在公投前夕，總統帶頭成為國家造謠中心，是一國之恥辱。

今舉行「蔡總統帶頭造謠假消息」聯合記者會中，潘忠政說，總統的格局是，11月25日直接宣布「觀新藻礁永存」了；「她有確認當年自己只保證要保護觀新藻礁嗎？」當天還公然看著稿子宣告「三接沒有蓋在藻礁上」，害經濟部次長緊急回應「只影響0.4公頃」。正好打主子蔡英文的臉。

他說，他們從來不曾反對三接，只是希望三接不要蓋在國寶級地景藻礁上。珍愛藻礁公投主文非常明確，是要求「遷離三接」；但蔡英文以總統之尊，竟在在其臉書上公然竄改為「停建三接」，這樣混淆視聽，目的就是要栽贓正方、醜化正方不顧民眾用電需求，讓選民投下「不同意」票。

他說，反「萊」豬公投也被竄改成反「美」豬公投，目的一樣是要慫恿民眾以仇恨投下不同意票。且強調自己那一方是「台灣隊」，不是說過要對話，不要對立？蔡總統不只是製造對立，而且還刻意混淆視聽來製造仇恨、撕裂社會。這是總統應有的格局嗎？

國民黨立委林為洲說，公投主文只是另覓選址、遷離大潭藻礁海域。但總統故意、刻意混淆而投下不同意票。萊豬更離譜，蔡政府一直講成美豬。他們反的是萊豬進口而非美豬。

至於公投綁大選，他說，蘇貞昌背後大螢幕上的偽造公投文宣寫著：「公投亂大選」的公投案、守護藻礁叫「反能源轉型」、反萊豬叫「製造台美貿易關係障礙」，這樣誤導又離譜的文宣試圖混淆民眾視聽，以錯誤資訊引導大眾做出不正確判斷。這部份他們一定會提出告訴。

民眾黨立委蔡壁如說，蔡總統帶頭造謠，閱讀能力、看公投主文的能力不及格。民進黨製造假消息，不斷切割藻礁生態系的烏賊戰，讓珍貴的藻礁生態系變成一文不值的一堆碎石頭，她多次質詢，經濟部長王美花每次都有不同說法。民進黨政府已經墮落到連科學事實都不認了。拜託18歲的公民，一定要站出來用選票告訴政府什麼是正確的事。

國民黨立委李貴敏說，現在假訊息的製造者就是行政單位，鋪天蓋地反對公投，因為自知理虧，只能以扭曲抹黑的假訊息誤導民眾。從蘇偉碩到潘忠政及公投相關人士，均遭受到抹黑及網軍攻擊等，會知道台灣目前面臨最重要的問題是民主制度是否能永續健全留存。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，很遺憾，執政黨捨棄把重大政策說清楚的機會，只把四個不同意掛在嘴邊，非但無法釐清問題，反而是把藻礁公投帶向政黨對決，變成政治問題，「遷移」三接，不是「停建」，這已經不是單純的誤導，而是涉及違反公投法。至少讓藻礁生態有機會可以用公平的方式，接受民意的試煉。

時力立委陳椒華呼籲國人，要認清台灣的永續目標，務必要保護藻礁，請支持同意珍愛藻礁！

青年挺藻礁大學生代表初承宣說，年輕人這次站出來挺藻礁公投，是要向政府表達：請不要再用錯誤的假訊息或者煽動對立的方式來排除異己達成私利，請將所有資訊開誠佈公的接受討論，也呼籲政府，正視青年的訴求，不要忽略人民的聲音。