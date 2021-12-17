副總統賴清德今天出席母校成功大學90周年校慶活動，於首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會中，代表政府向日本表達感謝，他說，台日患難見真情，日本在疫情期間幫助台灣，捐贈400多萬劑疫苗，幫台灣度過難關，如今台灣申請加入CPTPP，日本政府、國會、前後任首相都公開表達對台灣的支持，有助台灣士氣，他也期許台日關係愈來愈緊密。

賴清德今上午一連出席成大3場90周年校慶活動，包括首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會、90躍太空特展典禮及成大前校長夏漢民的總統褒揚令頒贈典禮。

賴清德在首場若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會的活動說，台日每逢天災地變時，互相支援，患難見真情，日本不只在疫情期間幫助台灣，如今，台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），日本政府、國會、前後任首相都公開表達對台灣的支持。

賴清德指出，台灣面臨中國威脅，日本前後任首相、國防大臣及朝野政黨也表達對台灣的關心及維持印太和平的決心，對台灣民心士氣來說有很大幫助。

他隨後參加「90躍太空特展典禮」表示，未來10年，各國將集中力量從事太空研究，台灣也要將太空產業作為國家發展目標，近幾年來，台灣太空領域研究發展受到國際肯定，包括福衛五號及七號的研發、取得黑洞影像及火星探索等，未來10年全球將爭取重返月球，各國一定會集中力量從事太空研究，台灣不能落後。