美國陸戰隊司令柏格(David Berger)近日在智庫「新美國安全中心」演講時，警告華府不該只將焦點聚在極音速武器之上，這樣只會落入北京圈套；以小股單位作戰，卻擁有高致命殺傷力的陸戰隊，才是嚇阻北京並避免軍事衝突的關鍵。

儘管極音速飛彈因為擁有5倍音速的飛行速度，而在未來的美中衝突中佔據一席之地；但柏格認為，五角大廈不可因此忘記最珍貴的資產─部隊，這才是防止戰爭爆發的關鍵。

他強調，對於如何反制中國大陸，目前論點有兩種；第一，與中國大陸「面對面抗衡」。此時，雙方將配備精準打擊的長程飛彈，並因為怕衝突爆發而保持安全距離。第二，美國應該將部隊部署在爭議地區，進而挑戰中國大陸的行動。

他表示，答案就在兩個選項的中間。「我相信兩者都需要」，美國需要一個完整的縱深防禦，「光是僵持對立就足以讓嚇阻戰略產生作用」；但陸戰隊也必須前進至印太地區，與中國大陸保持近距離且積極向前的態勢。

※目標區內部隊

為了落實其戰略，柏格在12月1日發布文件，解釋如何執行「目標區內部隊」(Stand-In Forces)的作戰概念，進而讓陸戰隊的重點由反叛亂與反恐作戰，調整為因應與美國相匹敵的俄國與大陸威脅。

他表示，該戰略的重點在於傳統兵力，而不是戰略性或核子武器。換言之，透過傳統部隊的部署，進而嚇阻與美國實力相當或接近美國的對手。

他進一步補充，透過部署「規模小但致命、不易發現、機動而又容易整補的部隊至南海等爭議地區，進而截斷對手計畫」。在南海等爭議區域中，小股部隊可以在不觸發軍事衝突的前提下，更好地執行偵察與反偵察。

北京成功驗證首枚極音速飛彈，不免讓美方憂心軍事科技是否落後於大陸。圖為美海軍日前驗證極音速助推馬達。(圖/路透社)

先前公布的報告指出，「這讓目標區內部隊可以識別並打擊惡意行動；即使武裝衝突爆發，聯合部隊也能在第一時間有效攻擊並阻止對手進一步進攻」。

柏格則補充，這種戰略之所以能成功，在於它與北京的作法相衝突。長期以來，大陸就是限制他人進入南海，同時利用灰色地帶在不觸發美方注意或正式回應下展開行動。

他表示，「他們努力製造泡沫─或是說一面盾牌，不但把美國推開、更讓美國離開此地，於是他們在此的行動就不會被人發現。對北京來說，這樣的做法很成功，也因此他們反覆地使用」。

※戰爭開打等於戰略破產

柏格強調，這就是為什麼兩個對手彼此相抗衡的「面對面戰略」應該是最後的選項。當美中相互對立時，華府就必須思考需要什麼力量才足以對抗北京並取得勝利。「對我而言，這等同戰略失敗。一旦我們與中國作戰，我們的戰略等同破產」。

相反的，「透過與區域保持密切聯繫，目標區內戰略可嚇阻潛在衝突的爆發。我們應該問的是，我們需要甚麼來避免衝突發生？我們該如何持續維持對盟友與合作夥伴的保證？我們又如何察覺眼前的情勢，以及掌握對手每天在做甚麼？目標區內戰略可以解答這些問題。

2021年8月，北京成功驗證首枚極音速飛彈。由於美國也正努力研發極音速飛彈，卻始終未獲成果，不免讓美方憂心軍事科技是否落後於大陸。共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）就形容大陸驗證極音速飛彈，等於對美國武器研發發出一道「動員令」。他呼籲華府採取更多措施，好讓這類武器能盡速部署。