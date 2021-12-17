全台的魚池鄉民集合囉！九族文化村的所在地在南投縣魚池鄉，每年九族為了回饋鄉民，都在年前開放讓魚池鄉民免費入園，今年將從2022年1月22日至28日上午9點半到下午3點，免費招待鄉民入園，讓鄰近鄉鎮與縣市都相當羨慕。

九族文化村受到疫情影響配合中央指示休園許久，直到今年7月疫情逐漸穩定，中央宣布微解封措施指引，有條件開放國家公園、風景區、遊樂園等，才恢復正常營運，雖然營業受到影響，但仍不影響回饋鄉民免費入園的計畫，也讓鄉民直呼九族好暖心。

九族文化村表示，將從2022年1月22日至28日上午9點半至下午3點，凡是設籍魚池鄉的鄉民，成人攜帶身分證、未成年攜帶戶口名簿、健保卡證明文件，就能免費入園，魚池鄉長劉啟帆也開心在臉書與民眾分享，大呼所有的魚池鄉民集合，一起回到魚池來，與大家同歡，

九族文化村恢復正常營業後，也推出振興價，2人同行只要1千元，還能無限次搭乘日月潭纜車，超殺的價格吸引許多民眾報復性旅遊，而疫情雖然趨緩，但九族仍不敢大意，除了出入口要消毒實聯制外，遊樂設施設備、園區也會定期消毒，全力做好防疫措施，保護遊客。