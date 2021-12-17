去年11月國家通訊傳播委員會(NCC)駁回中天新聞台換照申請，致中天被迫關台，中天提出行政訴訟；台北高等行政法院17日首次開庭，中天律師表示，NCC聽證程序違法、為了言論自由及民主政治，已提行政訴訴訟，請求法官撤銷不予換照的處分。

中天律師劉昌坪指NCC有5項程序違法，首先是以突襲性方式20天前通知聽證會，但真正給予中天準備的時間只有10天，且聽證會沒有「預備聽證」程序，事後也拒絕再開聽證，違反正當法律程序。

劉昌坪律師說，NCC單方面找了7個鑑定人，如何選任鑑定人？NCC拒絕中天閱卷，無法得知鑑定人的相關資料及意見，導致當事人武器不平等；且聽證程序主持人不讓中天對鑑定人發問，有5項嚴重的程序違法。

劉昌坪律師表示，NCC審查中天撤照的過程中，違反正當法律程序的保障，而這些違法瑕疵無從補正，NCC不予換照的原處分應撤銷；此外，中天電視不是無線衛星頻道沒有資源稀少問題，不能用嚴格審查來侵害人民知的權利。

律師解釋，中天換照涉及新聞自由，政府機關不能決定人民看什麼樣的新聞資訊，應由收視戶決定是否喜歡中天新聞，例如2006年NCC對於東森S台就採取原則換發的方式，進行形式審查。

中天律師方伯勳也向法官蘇嫊娟表示，7位NCC委員對於換照審查的評分表，及先前NCC對中天25件裁罰案件的諮詢會議意見，竟被NCC認定為不能公開、不讓律師閱卷，且NCC對中天換照申請，是先射箭再畫靶，具有針對性。

NCC律師表示，換照審查是依法審查，沒有形式或嚴格審查的區分，且聽證程序符合法律規定並無不法；庭末，法官認為評分表不給中天律師閱卷部分，及換照與新聲請執照審查標準是否不同，請NCC提供相關說明，並訂明年4月18日再開準備庭。