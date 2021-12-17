從命理角度來看，轉運之前都會有一些徵兆，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，年底前如果收到錯誤的包裹、和老友重逢、食慾變好、家中有新生兒、家中植物生機蓬勃，都是好運即將到來的預兆，明年有很大的機率會轉運、發大財。

▍1.收到錯誤的包裹

突然收到寄錯的包裹、快遞、信件，或接到打錯的電話，這是一件意料之外的事，給平靜的生活帶來了一段美妙的小插曲。遇到這件事一般和貴人運、財運有關，說明在近期工作或生活中會得貴人相助，讓你在明年得到一筆飛來橫財。不過要記得歸還寄錯的包裹，打錯電話也要禮貌掛斷，貪心和怨氣是會嚇跑好運的。

▍2.和老友重逢

如果你在街上遇到許久不見的老友或同學，也就是和從前發生的人和事物重新產生連結，代表你將重新開啟人脈和幸運，也能找回曾經良好的狀態，完成擱置了好一陣子的事情，並且因此提升自己的財運，收入也有望提升。

▍3.食慾變好

如果某天突然發現食慾變好，就是你心裡的煩心事全部都煙消雲散了，只有心裡的煩心事沒了，才能把手頭的工作處理得當，你的注意力會更加集中，效率當然也會更高，轉運的時機當然就更加接近了。

▍4.家中有新生兒

如果家中有添丁之喜，比如你自己、你的子女或者你的手足，這是一件天大的好事，象徵你和家人都會有好運，一切將會變得更加順利，無論事業愛情還是財運都能心想事成。新生兒代表生命的延續，美好的希望到來，在明年家人走運，家宅更旺。

▍5.家中植物生機蓬勃

無論是住宅還是辦公室，擺放些花花草草，都是改善環境、陶冶性情的好事。如果家中的植物長的特別好，說明你家的環境風水好，利於植物的成長，也利於你的財運事業，在職場上做事輕鬆，工作順利，非常有福氣。

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