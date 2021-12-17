寒假旺季、NFT題材，次族群遊戲股今天早盤再度發威，華義(3086)、辣椒(4946)、隆中(6542)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)五檔拉上漲停價位，資金拉抬該族群延續一波漲勢。不過，目前觀察，明年寒假遊戲股強作有限，仍以國外遊戲為主，加上NFT普遍還在研究階段，遊戲廠商認為短期貢獻有限。

歐買尬為這波遊戲領頭羊，受惠旗下綠界及歐付寶的掛牌題材，加上領先國內廠商將經典遊戲《LUNA Online》懷舊NFT釋出，炒熱整個行情，歐買尬股價一飛沖天， 從上周110元附近，今天漲停價已經來到189元。

傳奇昨天召開法說會，明年主要推出三款遊戲，其中，MONSTER WAR的SLG類型遊戲已經在測試，待完成後準備上市。另一款《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》預計在第一季、第二季在日本上市；HONOR OF HEIRS遊戲，明年上半年先進行英文版全球版本發行，接著第二季中旬台港澳上市，第三季到第四季日版推出。

雖然傳奇擁有不少自有IP，不過，公司對於NFT保守以對，主要後面許多技術性問題必須克服，加上傳奇是以遊戲內容為主的公司，相關的發展目前都還處在研究階段。

橘子(6180)預計明年推兩款遊戲，陸續在第二季及第三季自製及代理各一款上市，寒假以舊有的長青遊戲為主。目前手上有五個遊戲IP在開發，還需要一段時間上市。至於NFT的看法，執行長劉柏園認為，遊戲道具交易市場有時候比遊戲本身還大，也代表全球大部分玩家對遊戲延伸的價值是給予肯定，但這種產業及技術有其特殊性，每當開創性產品出現，初期只是能證明有這個架構，是否能真正形成市場或者市場會不會長期有那個需求，都還未定。