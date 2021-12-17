歐洲經貿辦事處與歐盟會員國在台辦事處聯手推出《品味歐洲 (Taste of Europe) 》迷你影集，由歐盟各國代表化身YouTube網紅，從今天起一路到明年三月底，每週五推出一道歐洲菜餚，教台灣朋友如何在家就能做出道地歐洲美食。

「沒有什麼比品嚐當地食物更能讓我們認識一個地方的風土民情了。食物不僅是日用所需，它更有著神奇的魔力可以將人們彼此連結，喚醒我們對首次品嚐時的時空記憶」，歐洲經貿辦事處高哲夫處長在10日釋出的官方預告片中如此表示。歐盟擁有27個會員國，以其豐富多元的文化著稱，其中當然包含飲食文化。

高哲夫說，台灣人與歐洲人一樣對美食充滿熱情，因此辦事處決定推出這個系列迷你影集，透過介紹歐盟各國菜餚，拉近台灣與歐洲的距離。

《品味歐洲》迷你影集由歐洲經貿辦事處策劃製作，總共有15集，每集邀請到歐盟會員國駐台辦事處代表與同仁，每週一菜，與台灣朋友分享來自歐盟15國的精選美食。橫跨東歐到西歐、穿越南歐與北歐，帶你品嚐來自奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞典的道地美食。

本節目同時邀請到曾參與台灣實境廚藝選秀《料理之王2》晉級十二強的型男主廚黃文祈擔任主持人，一邊與歐洲代表下廚，一邊暢聊歐台飲食文化。《品味歐洲》自即日起，每週五在歐洲經貿辦事處官方YouTube頻道完整播出，邀請大家一起訂閱辦事處YouTube頻道，與歐盟15國一同「品味歐洲」。