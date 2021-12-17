中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，今年1月接受大陸央視訪問時，宣稱要在台發展「紅色隊伍」，宣揚「和平統一、陣前起義」理念，遭民眾檢舉涉嫌違反《國安法》發展組織罪，台北地檢署調查後，因查無具體不法事證，日前已將本案簽結。

張安樂是在今年1月間，接受大陸央視訪問時透露，他靠過去的江湖背景，打算找昔日兄弟參加活動，以及吸收中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展紅色隊伍宣揚和平統一。民眾向高檢署告發張疑涉《國安法》發展組織罪。

高檢署簽分「他」字案偵辦，承辦檢察官3月30日以他字案被告傳喚張，張應訊前表示，他是面對別人不敢講、不敢碰的兩岸問題，「何罪之有」，強調自己不會認罪，並感謝高檢署給他這個機會，討論攸關台灣人民生死的問題，稱這個政府一直挑釁，自己卻躲在立法院吹冷氣，「有種到前線去嘛」，痛批官員不負責任。檢察官訊問2小時後，將張安樂請回。

張安樂當時表示，他已向檢察官解釋組「紅色隊伍」的目的，是要把台灣的中國人找出來，只要台灣有中國人，兩岸就能和解，台灣的中國人消失了，那就是戰爭。因為都是中國人，雙方只是政治體制不同，這可以商量，制度是與時俱進，兩岸都跟40年前不一樣了。

高檢署認為民眾告發張的《國安法》發展組織罪，為一審偵查案件，因此發交由台北地署另為適法處理。台北地檢署調查後，因查無具體不法事證，日前已將本案簽結。