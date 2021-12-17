台灣之星宣布，智慧醫療再添新夥伴，將攜手「威捷生物醫學」擴大智慧醫療生態版圖 智慧影像辨識系統結合雲端大數據分析，邁向精準醫療時代。

台灣之星看準智慧醫療趨勢及高度的發展潛力、積極布局，截至目前已相繼攜手包含緯謙科技、昌泰科醫等企業夥伴緊密合作，帶動相關用戶數與去年同期相比成長高達4成、相關營收年增幅更達203%。

台灣之星宣布智慧醫療領域再添新夥伴，攜手長期致力推動肺結核偵測與篩檢、專業醫學顯微影像辨識與疾病偵測研發專家的「威捷生物醫學」共同合作、布局。「威捷生物醫學」長期以來秉持用新創技術解決臨床問題為目標，透過智慧影像辨識系統，結合臨床醫學知識及大數據AI資料庫，成功開發出肺結核自動掃描片，解決長期以來鏡檢的人力負擔，提升醫療檢驗品質與準確率，率先搶進高準確率的肺結核檢測市場，將有助於完成顯微鏡檢驗自動化最後一哩路，朝向精準醫療新時代邁進。

台灣之星表示，台灣之星以最務實的物聯網傳輸夥伴定位，不斷為企業客戶提供各式客製化5G企業連網解決方案，至今已跨足包含智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等超過24個產業領域、累積攜手超過300家合作夥伴。受到全球新冠肺炎疫情衝擊，全球醫療產業都面臨更多挑戰，5G技術的發展解決了智慧醫療傳輸延遲、頻寬不足、裝置連結有限等問題，讓原本停留在電子化與行動化的智慧醫療應用將能大量走進臨床、居家與照護等不同場域。未來台灣之星也將持續布局，為企業夥伴提供標準化數據的5G解決方案，吸引更多不同領域的5G應用服務商共同建構生態系，並朝向企業客戶營收占比10%、年複合成長率達110%的目標邁進。

隨著大數據及AI的快速發展，智慧醫療及精準醫療已成為全球醫療發展的主流趨勢，加上近年5G技術的快速發展，各國紛紛投入，在全球智慧醫療市場規模不斷擴大之下，預估2025年，整體規模將達到2760億美元。