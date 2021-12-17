央行第四波房貸信用管制出爐，也是至今最嚴格管控，央行總裁楊金龍強調，未來還有調整空間，可以看出央行用選擇性信用管制打炒房，沒有最嚴、只有更嚴。營建股在今年度各項打房措施下，本來就不是市場寵兒，高價股的華固(2548)、長虹(5534)業績展望佳，股價多在平盤處游移；中小型個股表現相對活潑，國產(2504)午盤漲逾5%、宏盛(2534)、太子(2511)均漲逾1%，太設(2506)則漲至2%。

央行第四波打房措施預期對持有第三戶以上投資客影響最大，而對現金流較不健全的中小型建商壓抑後續購地計畫，剛性/首購等需求仍不受此影響，整體預期明後年建商推案量少於往年的大量釋出，供給未有大增對市場以及房價相對正面，房價則考量原材料及通膨上漲而將使維持高檔不墜。法人目前對基本面業績穩健的個股仍維持看好的態度。

太設第4季將有太平洋之森陸續交屋入帳，此案太設分到的可售案量約30億元，多數可望在今年認列營收，部分將會在明年交屋，營運有機會轉虧為盈。另外，第四季將在楊梅推出總銷約9億元的「陽光四季」一案，目前在申請建照中，預計明年第一季就可預售。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮說，看來央行針對打炒房政策，的確已站在前線擔任起強攻的前鋒角色，央行限貸政策「只打到心理，卻打不到骨裡」。他指出央行限貸從1.0到4.0有如擠牙膏策略，一點一點限縮，但呈現的效果仍然有限，目前打炒房政策各部會各行其是，有決心卻沒整合配套，他提出三項建議，包括1.打炒房要一針見血，頻繁無效政策會產生市場麻痺作用；2.打炒地應從政府率先做起，國有市有土地應暫停標售；3.預售紅單短線炒作亂象必除，市場榮景才會持續。